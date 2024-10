Vas­tab Ani­ja abi­val­la­va­nem TII­NA SI­LEM: „Na­gu Ees­ti pal­ju­des oma­va­lit­sus­tes, on ka Ani­ja val­la ha­ri­du­sa­su­tus­tes puu­du tu­gis­pet­sia­lis­te ja kva­li­fi­kat­sioo­ni­le vas­ta­vaid häid õpe­ta­jaid. See­tõt­tu tu­leb mõel­da uuen­dus­lik­ke la­hen­du­si, mi­da te­ha, et nad va­lik­sid just meie val­la en­da­le tööand­jaks ja siia ka jääk­sid. La­hen­dus­te leid­mi­seks ot­sus­ta­sin kut­su­da kok­ku meie koo­li­de-las­teae­da­de ju­hid, kaa­sa­sin ka ha­ri­dus­ko­mis­jo­ni liik­meid, kes on ha­ri­dus­vald­kon­na­ga lä­he­malt kok­ku puu­tu­nud või kel­lel on häid juh­ti­mis­ko­ge­mu­si. Ees­märk on töö­rüh­ma­ga pan­na kok­ku val­la ha­ri­du­sa­su­tus­te töö­ta­ja­te­le üht­ne mo­ti­vat­sioo­ni­pa­kett.

Esi­me­sel kok­ku­saa­mi­sel soo­vin tut­vus­ta­da teis­te val­da­de ko­ge­mu­si. Vo­li­ko­gu ha­ri­dus­ko­mis­jo­ni lii­ge Kät­lin Takk, kes töö­tab Raa­si­ku koo­lis, saab rää­ki­da, kui­das nen­de kool oma töö­ta­jaid mo­ti­vee­rib. Olen su­hel­nud ka kol­lee­gi­de­ga Jõe­läht­me, Kii­li ja Sa­ku val­last, et saa­da tea­da, mil­li­seid häid la­hen­du­si teis­tes oma­va­lit­sus­tes ka­su­ta­tak­se. Näi­teks Kuu­sa­lu val­las pa­ku­tak­se õpe­ta­ja­te­le ja tu­gi­spet­sia­lis­ti­de­le niinime­ta­tud star­di­toe­tust 2000 eu­rot, mis maks­tak­se väl­ja töö­ta­mi­se esi­me­sel õp­peaas­tal.

Mo­ti­vat­sioo­ni­pa­ket­ti või­vad kuu­lu­da kõik­või­ma­li­kud as­jad ala­tes li­sa­ta­sust ku­ni meet­me­te­ni, mis toe­ta­vad ini­mes­te hea­o­lu – spor­di­soo­dus­tu­sed, ter­vi­se­päe­vad, hai­gus­päe­va­de hü­vi­ta­mi­ne, pril­li­kom­pen­sat­sioon, ame­ti­kor­te­rid. Ka meie val­las üht-teist on, aga see on koo­li­ti eri­nev. Näi­teks mõ­nes koo­lis saa­vad alus­ta­vad õpe­ta­jad en­da­le men­to­rid. Tä­nu Ho­ri­zo­ni­le ole­me saa­nud oma val­la ha­ri­du­sa­su­tus­te töö­ta­jai­le pak­ku­da ta­su­ta koo­li­tu­si. See on sa­mu­ti osa mo­ti­vat­sioo­ni­pa­ke­tist.

Töö­rüh­ma kok­ku­saa­mis­tel saa­vad di­rek­to­rid rää­ki­da, kui­das on ne­mad oma töö­ta­jaid mo­ti­vee­ri­nud ning mis õpe­ta­jaid kõi­ge roh­kem kõ­ne­tab. Pa­ri­ma­te prak­ti­ka­te põh­jal saa­me­gi koos­ta­da oma val­la õpe­ta­ja­te jaoks mo­ti­vat­sioo­ni­pa­ke­ti. Se­da on hea te­ha en­ne järg­mi­se aas­ta ee­lar­ve koos­ta­mist, siis saab vo­li­ko­gu ot­sus­ta­da, kas ja mil­le­ga saak­si­me ju­ba järg­mi­sel aas­tal ee­lar­ves ar­ves­ta­da.

Ees on kee­ru­li­sed ee­lar­ve­aas­tad, la­hen­du­sed pea­vad ole­ma rea­list­li­kud. Aga kui ka kõi­ke ei saa ko­he el­lu viia, siis usun, et saa­me töö­rüh­mas ka edas­pi­di­seks häid ideid.“