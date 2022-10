Ree­del, 21. ok­toob­ril näi­da­tak­se ETV2 eet­ris esi­mest osa 8osa­li­sest seik­lus­li­kust las­te­sar­jast „Hom­me põ­ge­ne­me“. Loo pea­te­ge­la­ne on 12aas­ta­ne Mar­ta, kel­le ema-isa pa­ne­vad vii­kin­gi­te-tee­ma­lis­se las­te­laag­ris­se. Tüd­ruk kaht­lus­tab, et va­ne­ma­tel on plaa­nis sel­lel ajal oma abie­lu la­hu­ta­da ja ot­sus­tab laag­rist põ­ge­ne­da. Kolm sõp­ra, kel­le­ga koos ha­ka­tak­se põ­ge­ne­mist ka­van­da­ma, on To­bias, Ek­ke ja Ro­sa­bel­la. Ek­ke rol­lis on 12aas­ta­ne Keh­ra güm­naa­siu­mi 6. klas­si õpi­la­ne Kris­ten Nor­den.

Keh­ra koo­li­poi­si ema Rii­na Nor­de­ni­le saa­tis in­fo las­te­fil­mi cas­tin­gu ehk osa­täit­ja­te ot­si­mi­se koh­ta Pil­le Trol­la, kes on ka ise mit­mes fil­mis kaa­sa tei­nud. Kris­ten Nor­de­ni­le mõ­te meel­dis ning fil­mi­tii­mi­le saa­de­ti tut­vus­tav vi­deo.

Las­te­rol­li­des­se kan­di­dee­ri­jaid oli roh­kem kui pool tu­hat, cas­tin­gu­le kut­su­ti 80.

„See oli ke­va­del. Kris­ten käib Han­na-Lii­na Võ­sa muu­si­ka­koo­lis ja tal olid sa­mal ajal muu­si­ka­li „Uk­sed“ proo­vid,“ üt­les Rii­na Nor­den.

Esi­me­sest voo­rust, kus tu­li teks­ti­leh­te­delt teks­ti esi­ta­da, pää­ses Kris­ten Nor­den sa­mal päe­val toi­mu­nud tei­se voo­ru, va­he­peal jõu­dis käia muu­si­ka­lip­roo­vis.

Loe pikemalt 19. oktoobri Sõnumitoojast.