Kõr­ve­maa rat­ta­ring hak­kab li­saks Ani­ja val­la­le lä­bi­ma Raa­si­ku, Kuu­sa­lu, Ko­se ja Jõe­läht­me val­da.

„Kui­gi Tar­tu rat­ta­ring on te­gut­se­nud al­les lü­hi­kest ae­ga, on see vä­ga po­pu­laar­ne ning ka­su­ta­mis­te sta­tis­ti­ka mul­je­t­aval­dav. Tar­tu on kom­pakt­ne linn, jalg­rat­taid ka­su­ta­tak­se nii ühist­rans­por­di kui au­to­de ase­mel. Sel aas­tal on rat­ta­rin­gil plaan laie­ne­da ka Tar­tust väl­ja. Sai­me pä­ris pal­ju ideid Kõr­ve­maa rat­ta­rin­gi et­te­val­mis­ta­mi­seks,“ rää­kis Ani­ja val­la aren­dus­juht.

Ta li­sas, et Kõr­ve­maa rat­ta­ring ei tu­le täp­selt sa­ma­su­gu­ne, na­gu Tar­tu rat­ta­ring­lus: „Ole­me maa­piir­kond ja meil on kaa­sa­tud viis val­da. Va­he­maad on siin tun­du­valt suu­re­mad kui Tar­tu lin­nas.“

