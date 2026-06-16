Anija haridus- ja sotsiaalteenistuse abivallavanem Tiina Silem on esitanud lahkumisavalduse, tema viimane tööpäev on 30. juuni. „Olen väga tänulik kogemuse eest, mida töö Anija vallavalitsuses on mulle andnud. Need neli aastat on olnud väga põnevad ja arendavad. Tunnen, et Anija valla haridus- ja noortevaldkond on heas olukorras ja lähen kerge südamega vastu uutele väljakutsetele,“ lausus ta. Tiina Silem asub juulis tööle Viimsi valla haridus- ja noorteosakonna juhatajana. Anija vallavalitsus on kuulutanud välja konkursi uue abivallavanema leidmiseks.