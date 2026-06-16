Ani­ja ha­ri­dus- ja sot­siaal­tee­nis­tu­se abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se, te­ma vii­ma­ne töö­päev on 30. juu­ni. „Olen vä­ga tä­nu­lik ko­ge­mu­se eest, mi­da töö Ani­ja val­la­va­lit­su­ses on mul­le and­nud. Need ne­li aas­tat on ol­nud vä­ga põ­ne­vad ja aren­da­vad. Tun­nen, et Ani­ja val­la ha­ri­dus- ja noor­te­vald­kond on heas olukor­ras ja lä­hen ker­ge sü­da­me­ga vas­tu uu­te­le väl­ja­kut­se­te­le,“ lau­sus ta. Tii­na Si­lem asub juulis töö­le Viim­si val­la ha­ri­dus- ja noor­te­osa­kon­na ju­ha­ta­ja­na. Ani­ja val­la­va­lit­sus on kuu­lu­ta­nud välja kon­kur­si uue abi­val­la­va­ne­ma leid­mi­seks.