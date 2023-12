Kolgaküla külavanemaks valiti RAUNO KOORTS

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Kol­ga­kü­la uueks kü­la­va­ne­maks Rau­no Koort­si. Ta va­li­ti kü­la­va­ne­maks kor­dus­koo­so­le­kul, mis toi­mus tei­si­päe­va, 5. det­semb­ri õh­tul. Osa­le­jaid oli 36, kel­lel olid li­saks 34 ini­me­se vo­li­tu­sed. Val­la esin­da­ja­na võt­tis koo­so­le­kust osa kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo, kes ko­ha­peal kont­rol­lis, kas osa­le­jad ja vo­li­ta­jad on Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke re­gist­ri jär­gi Kol­ga­kü­la ela­ni­kud. Kok­ku võt­sid hää­le­tu­sest osa 70 kü­lae­la­nik­ku. Rau­no Koorts sai 36 ja Vel­lo Sats 34 poolt­häält. Kor­dus­koo­so­lek toi­mus see­tõt­tu, et kuu ae­ga va­rem, 7. no­vemb­ril toi­mu­nud koo­so­le­kul osa­les hi­li­se­ma kont­rol­li põh­jal ka ini­me­si, kes ei ol­nud Kol­ga­kü­la re­gist­ri­järg­sed ela­ni­kud. Ku­na Vel­lo Sats sai siis ühe poolt­hää­le roh­kem kui Rau­no Koorts ning ei ol­nud või­ma­lik kont­rol­li­da, kas võit­ja pool olid kõik hää­leõi­gus­li­kud kü­lae­la­ni­kud, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus, et tu­leb te­ha kor­dus­koo­so­lek ja kont­rol­li­da re­gist­ris­se kuu­lu­mist en­ne hää­le­ta­mist.