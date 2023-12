Kuusalu valla sotsiaaltransport

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu an­dis val­la­va­lit­su­se­le loa sõl­mi­da järg­mi­seks kol­meks aas­taks sot­siaalt­rans­por­di osu­ta­mi­se le­ping OÜ­ga Kop­li­met­sa, et­te­võ­te kü­sib ühe ki­lo­meet­ri eest 1,77 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta. Valk­la ela­ni­ke Tii­na Peen­sa­lu ja Too­mas Peen­sa­lu fir­ma Kop­li­met­sa OÜ on osu­ta­nud Kuu­sa­lu val­las sot­siaalt­rans­por­di tee­nust ala­tes 2018. aas­tast. Kuu­sa­lu val­la juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list Al­vi Karp kom­men­tee­ris, et Kop­li­met­sa OÜ­ga on ol­nud vä­ga hea koos­töö, klien­did on ra­hul, Tii­na ja Too­mas Peen­sa­lu on klien­di­saat­ja­te­na ai­da­nud ea­kaid ka muu­de toi­min­gu­te te­ge­mi­sel ning te­gut­se­vad tei­ne­kord ot­se­kui tu­gii­si­ku­te või isik­li­ke abis­ta­ja­te­na. No­vemb­ri­kuu sei­su­ga on sot­siaalt­rans­por­ti va­ja­nud Kuusalu val­las kok­ku 101 klien­ti, sel­leks on val­laee­lar­vest ku­lu­nud li­gi­kau­du 90 000 eu­rot. Klien­did mak­sa­vad sõi­du­kor­ra eest 25 eu­rot, üle­jää­nu ta­sub vald. Al­vi Karp: „Pa­lu­me 2024. aas­tal tee­nust ka­su­ta­da soo­vi­ja­tel esi­ta­da jaa­nua­ri al­gu­ses val­la­maj­ja uus taot­lus.“