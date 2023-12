Juminda poolsaare keskpingeliinid uuendatakse tuleval aastal

Ala­tes no­vemb­ri lõ­pu lu­me­sa­du­dest on Ida-Har­ju­maal et­te tul­nud vä­ga pal­ju elekt­ri­kat­kes­tu­si. Eri­ti sa­ge­das­ti oli vool ära Ju­min­da pool­saa­re kü­la­des. Üle-eel­mi­sest pü­ha­päe­vast ala­tes hool­da­ti seal­seid elekt­ri­lii­ne he­li­kop­te­ri abi­ga.

Elekt­ri­le­vi ju­ha­tu­se esi­mees Mih­kel Härm kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Ju­min­da pool­saa­re õhu­lii­ni­de kesk­mi­ne va­nus on 20 aas­tat, mas­ti­del 24, maa­kaab­li­tel 13, ala­jaa­ma­del ja tra­fo­del 18 aas­tat: „Ju­min­da pool­saa­re­le ta­ga­vad elekt­ri­ühen­du­se Kol­ga-Pu­di­soo ja Lok­sa-Leesi fiid­rid. Kol­ga-Pu­di­soo aren­dusp­ro­jek­ti­ga plaa­ni­me alus­ta­da 2024. aas­tal. Ehi­ta­tak­se 2,1 ki­lo­meet­rit maa­kaab­lit, 5,1 ki­lo­meet­rit kae­tud juht­me­ga lii­ne, pal­jas­juht­me mah­tu vä­hen­da­tak­se 6,7 ki­lo­meet­ri võr­ra. Töö­de mak­su­mus on kok­ku li­gi 320 000 eu­rot. Lok­sa-Leesi aren­dusp­ro­jek­ti­ga on ka­vas alus­ta­da sa­mu­ti 2024. aas­tal. Asen­da­me 17 ki­lo­meet­rit pal­jas­juht­me­list kesk­pin­ge­lii­ni kae­tud juht­me vas­tu, töö­de mak­su­mus on um­bes 600 000 eu­rot.“

Toi­me­tus pa­lus ka kom­men­taa­ri La­he­maa rah­vus­par­gis keh­ti­va­te ran­ge­ma­te tin­gi­mus­te koh­ta elekt­ri­lii­ni­de­le.

Mih­kel Härm vas­tas, et Ees­tis on ma­dal­pin­ge lii­ni­de laius 2+2 meet­rit, kesk­pin­ge pu­hul lu­ba­tud laius 10+10 meet­rit, kõr­ge­pin­ge pu­hul 25+25 meet­rit, 330 kV lii­ni­del veel laiem: „Kait­se­ala­del po­le tih­ti või­ma­lik ole­ma­so­le­vat ko­ri­do­ri kait­se­vöön­di lu­ba­tud laiu­se­ni laien­da­da, sest kait­sea­la­ga seo­tud pii­ran­gud se­da ei lu­ba, saa­me ee­mal­da­da ai­nult ük­si­kuid oht­lik­ke puid. La­he­maal on kesk­pin­ge ko­ri­do­rid 10-14 meet­ri laiu­sed, na­gu nad ku­na­gi am­mu on lii­nit­ras­si ra­ja­mi­sel teh­tud, laien­da­da po­le neid või­ma­lik en­ne, kui kesk­kon­na­amet an­nab loa.“

Pa­lu­si­me kom­men­taa­ri kesk­kon­naa­me­tist. Loo­dus­ka­su­tu­se osa­kon­na juh­tivs­pet­sia­list Ma­ret Vil­dak sel­gi­tas, et La­he­maal ka­van­da­ta­va­te­le tras­si­laien­dus­te­le kü­sis Elekt­ri­le­vi kesk­kon­naa­me­ti tin­gi­mu­si tä­na­vu su­vel: „Lii­nit­ras­si hool­dus on rah­vus­par­gi pii­ran­gu­vöön­dis üld­ju­hul lu­ba­tud, kesk­kon­na­amet po­le tin­gi­mu­si hool­du­se­le ega tras­si­laien­dus­te­le sead­nud. Küll aga tu­leb ar­ves­ta­da pii­ran­gu­vöön­dis­se jää­va pro­jek­tee­ri­ta­val met­sae­lu­pai­ka­de kait­se­alal ka­van­da­ta­va kait­se­kor­ra ja väär­tus­te­ga. Neil ala­del saab ka­van­da­ta­vat te­ge­vust lu­ba­da, kui ei lä­he vas­tuol­lu kait­se­kor­ra­ga. Kui trass lä­bib siht­kait­se­vöön­dit või met­sae­lu­pai­ka­de loo­dus­kait­sea­la­le jää­vaid loo­dus­di­rek­tii­vi met­sae­lu­pai­ku, sea­dis kesk­kon­na­amet tin­gi­mu­seks lii­ni­ko­ri­do­ri mit­te laien­da­da, va­ja­du­sel on lu­ba­tud oht­li­ke puu­de raie, ka lii­ni­ra­ja­tis­te­le oh­tu ku­ju­ta­ta­va­te puu­de raie. Raie­te­ge­vu­se kor­ral tu­leb ar­ves­ta­da lin­du­de pe­sit­su­sa­ja­ga, raie on kee­la­tud 15. märt­sist ku­ni 31. juu­li­ni. Li­saks tu­leb I ja II kait­se­ka­te­goo­ria lin­nu­lii­ki­de pu­hul ar­ves­ta­da lii­gi­spet­sii­fi­li­si kee­luae­gu.“

Ta mär­kis veel, et kesk­kon­naa­me­ti hin­nan­gul on te­re­tul­nud la­hen­du­sed, mis ai­ta­vad ta­ga­da lii­ni­de ohu­tust il­ma suu­re­ma raa­da­mis­va­ja­du­se­ta.