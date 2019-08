Kolga ja Raasiku trupid käisid Räpinas külateatrite festivalil

Kolga õpetajate näitetrupp pälvis laureaadi tiitli ja TERJE VARUL lavastaja eripreemia, Raasiku Lustiringist said HELLE VAGA ja SANDER KRUUS näitlejapreemiad.

Räpinas 2.-4. augustini toimunud vabariiklikul külateatrite festivalil esitas Kolga õpetajate T.Õ.N.N. oma uut näitemängu „Hingelt ära”, Raasiku Lustiring mullu esietendunud „Rongi”. Üle-eestilisel festivalil osalesid 30 harrastustruppi, etendused toimusid kolmes eri kohas. Iga etendust vaatasid kuuest žüriiliikmest kaks, kes valisid enda nähtust 2-3 laureaati ja jagasid näitlejapreemiaid.

Kolga ja Raasiku mängisid laupäeval, 3. augustil samal ajal, Kolga T.Õ.N.N. Räpina kultuurikeskuse teatrisaalis, Raasiku Lustiring aianduskooli black-boxis ehk väikesel laval.

Kolga tükis vaid naised

Kolga trupi lavastuse „Hingelt ära” proovid algasid eelmise aasta oktoobris, esietendus oli Kuusalu rahvamajas esmaspäeval, 29. juulil. Lavastas Terje Varul, mängivad Maarika Rohi, Liina Talts, Helen Mikiver, Kaidi Almet, Nelle Nurmela, Kristi Ruse, Tuuli Rand, Leonora Alev ja Laura Pürjema.

Terje Varul rääkis, et eelmisel aastal lavastati sama trupiga lõbus jant, tänavu oli näitlejate ühine soov teha midagi tõsisemat. Seetõttu kohendas lavastaja trupile sobivaks Elo Viidingu luulekogu „Üksteist üksindust”. Kogus on 11 luuletust, trupis praegu nii palju näitlejaid ei ole, kaks luuletust ehk rolli jäid lavastusest välja. Vabavärsis luulet kannavad näitlejad ette monoloogidena, aeg-ajalt üksteist katkestades ja oma lugu edasi jutustades. Nii saab publik jälgida üheksa naise erinevat lugu. Naised kõnelevad oma unenägudest, pidudel käimisest, üks ka Diori brändist.

Esietendusel oli saal rahvast täis. Publik kiitis lisaks lavastaja- ja näitlejatöödele ka lavakujundust ning erilisi kavalehti, mille kujundas ümbrikutena Laura Pürjema, teksti kirjutas Terje Varul.

Etendust vaatamas käinud Mari-Liis Sillaste: „Minu jaoks oli tüki mõte selles, et me kõik oleme erinevad, aga see ei sega koos eksisteerimast, kui meid aktsepteeritakse. Ka siis, kui ainus ühisosa on see, et osatakse, julgetakse hingelt ära rääkida. Kas või tuulde.”

Terje Varul sõnas, et külateatrite festivalile sattus T.Õ.N.N. juhuslikult: „Seni oleme käinud Viljandis õpetajate teatrifestivalil. Kuna sel aastal toimub märtsi asemel novembris, mõtlesin, et ei taha nii kaua oodata. Nägin infot külateatrite festivalist ja otsustasin, et lähme vahelduseks sinna. Näitlejad olid kõik nõus. Nüüd olen selle otsusega väga rahul.“

Festivali žüriist vaatasid Kolga trupi etendust Toomas Lõhmuste ja Margus Mikomägi, kes hindasid selle üheks kolmest laureaadiks. Nad tunnistasid, et said selle kaudu naistest teada väga palju uut, kiitsid otsust proovida uusi žanre ning julgustasid jätkama. Toomas Lõhmuste tõi välja, et lavastus ei pea olema lihtne, küll aga panema inimesi mõtlema. Lavastaja Terje Varulile anti eripreemia üllatava vormitajuga naistemaailma loomise eest.

Raasiku „Rongi“ viimane etendus

Raasiku Lustiring on Eneli Sepa kirjutatud näidendit „Rong“ mänginud pooleteise aasta jooksul viis korda. Lavastaja Helle Vaga sõnul mängiti külateatrite festivalil kuuendat ja ühtlasi viimast korda. Möödunud sügisel esineti sellega Harjumaa harrastusteatrite festivalil, kus lavastus pälvis lavakujunduse eripreemia. Pärast esietendust läks politseinikku osatäitja Soome tööle ning asemele kutsuti Raasiku kunstikeldri juht Mait Eerik.

Viimane etendus Räpinas läks täissaalile, žürii liikmetest vaatasid seda Katariina Unt ja Rait Avestik.

Helle Vaga sõnas, et juba ainuüksi neilt saadud tagasiside tõttu tasus nii kaugele sõita.

„See oli meile nagu tasuta koolitund. Arutasime, mis on näitemängu tegemise alus, rääkisime mängulustist, dekoratsioonidest, kostüümidest, lavastaja ja näitleja koostööst.

Saime kiita, et meil on laval eriline sünergia. Kiideti ka meie võimekust ja potentsiaali, kogu trupi tugevust. Nad soovitasid julgemalt võtta tõsisemaid tekste ning kasutada oma fantaasialendu,“ kõneles Raasiku Lustiringi lavastaja.

Ta rõõmustas ka enda ning Sander Kruusi saadud näitlejapreemiate üle. Helle Vaga mängis lavastuses postiljoni, Sander Kruus kodanik Peetrit.