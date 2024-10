Eri­li­se­ma leiu sai Kol­ga muu­seu­mi fon­di­hoid­ja ANU TÄ­HE­MAA – näo­pil­di­ga kah­hel­ki­vi­tü­ki.

„Tun­dub, et mul on õn­ne seo­ses Kol­ga mõi­sa­ga. See­kord leid­sin kae­va­mis­tel suu­re kah­hel­ki­vi­tü­ki, küm­me­kond aas­tat ta­ga­si leid­sin in­ter­ne­tis Ki­ro­vi kol­hoo­si ajal koos­ta­tud üle­vaa­te Kol­ga soo­jat­ras­si ehi­tu­sel avas­ta­tud ar­heo­loo­gi­lis­test lei­du­dest,“ lau­sus Kol­ga muu­seu­mi fon­di­hoid­ja Anu Tä­he­maa pä­rast Kol­ga mõi­sas lau­päe­val, 21. sep­temb­ril toi­mu­nud ar­heo­loo­gi­list kae­va­mist.

Ar­heo­loo­gi­de ju­hen­da­mi­sel toi­mu­nud kae­va­mi­se kor­ral­das Kol­ga­pol MTÜ mõi­sa pea­hoo­ne esi­sel väl­ja­kul. Ava­lik kae­va­mi­ne teh­ti Ees­tis 20.-22. sep­temb­ri­ni kor­ral­da­tud muin­sus­kait­se­päe­va­de „Hoia­me ühen­dust“ üri­tu­se­na. Ühe­päe­va­seks väl­ja­kae­va­mi­seks saadi luba muin­sus­kait­sea­metilt.

MTÜ Kol­ga­pol juht Mee­lis Ron­do üt­les, et ajen­di kae­va­mi­seks an­dis Aust­ria Greifs­wal­di Üli­koo­li aja­loo­las­te tea­dusp­ro­jekt, mil­le­ga uu­ri­ti Lää­ne­me­re piir­kon­na kul­tuu­ri­ruu­mi 18. sa­jan­di mõi­sa­sü­da­meid, kok­ku 20 mõi­sa, mis asu­vad Taa­nis, Soo­mes, Root­sis, Sak­sa­maal, Poo­las, Lee­dus, Lä­tis. Ees­tist va­li­ti pro­jek­ti Kol­ga ja Hiiu-Suu­re­mõi­sa mõis. Ka­su­ta­tak­se ar­vu­ti­põ­hi­seid ja di­gi­taal­seid uu­ri­mis­mee­to­deid.

Möö­du­nud su­vel käi­sid Aust­ria tead­la­sed Kol­gas, uu­ri­sid mõi­sa pea­hoo­ne esist ala geo­ra­da­ri­ga ning avas­ta­sid en­di­se kü­la­lis­te­ma­ja lä­he­du­ses maa­põues ano­maa­liaid, mis tä­hen­dab, et seal peaks mi­da­gi ole­ma. Ava­lik kae­va­mi­ne teh­ti nüüd sa­mas ko­has.

Mee­lis Ron­do: „Muin­sus­kait­se­päe­vad and­sid so­bi­va või­ma­lu­se kut­su­da se­da ano­maa­lia­te­ga koh­ta uu­ri­ma ar­heo­loo­gid Vil­lu Ka­da­ka ja Gur­ly Ved­ru. Ar­heo­loo­gi­de tööd tu­lid vaa­ta­ma ko­ha­li­kud ja to­re oli see, et kui hu­vi­li­sed soo­vi­sid, said või­ma­lu­se sob­ra­da ko­pa­ga väl­ja tõs­te­tud mul­la­hun­ni­ku­tes. Lei­ti loo­ma­de luid ja mit­me­su­gu­seid kil­de. Oli­me ju­ba kraa­vi kok­ku lük­ka­mas, kui sel­le kõr­val mul­la­hun­ni­kut puis­ta­nud Anu Tä­he­maa hüp­pas au­ku, et te­ma ta­hab ka vaa­da­ta, ning lei­dis sealt peaae­gu ko­he suure kah­hel­ki­vi­tü­ki. Ää­re­pealt olek­si­me sel­lest leiust il­ma jää­nud.“

Aja­loo­tea­dur Vil­lu Ka­da­kas kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pea­le sel­le suu­re kah­li­tü­ki lei­ti veel paar peo­täit ro­he­li­se gla­suu­ri­ga ah­ju­kah­li­te kil­de: „Ar­va­ta­vas­ti pä­ri­ne­vad need 16. sa­jan­di tei­sel poo­lel või 17. sa­jan­di esi­me­sel poo­lel en­di­se kloost­ri­mõi­sa hoo­ne­tes­se ehi­ta­tud ah­ju­dest, kuid ei ole või­ma­tu, et mõ­ned pä­ri­ne­vad ka 1558. ala­nud Lii­vi­maa sõ­ja eel­sest ajast. Leiud on igal ju­hul Kol­ga mõi­sa ehi­tus­loo sel­gi­ta­mi­sel tä­he­le­pa­nu­väär­sed, sest se­ni oli lei­tud vaid hi­li­se­ma­te, 17. sa­jan­di mus­ta gla­suu­ri­ga kah­li­te tük­ke. Suu­ri­mal kah­li­tü­kil on ku­ju­ta­tud ka sel­le ajas­tu mõ­ne va­lit­se­ja näo­pilt, kuid te­ma isik al­les oo­tab tu­vas­ta­mist.“

Ava­lik­ku kae­va­mist koos poe­ga­de­ga jäl­gi­nud Ne­le Reial, kes on sa­mu­ti Kol­ga muu­seu­mi fon­di­hoid­ja, kii­tis, et oli vä­ga hu­vi­tav ko­gu­kond­lik ja põlv­kon­dade­ülene sünd­mus, ar­he­loo­gid lu­ba­sid ko­ha­li­kel osa­le­da ja vas­ta­sid kü­si­mus­te­le: „Sel­li­seid kae­va­mi­si võiks Kol­gas veel te­ha, kaa­sa­ta koo­li­noo­ri ja lasteaialapsi. Kui jälle kae­va­ma ha­ka­tak­se, võ­tan kin­dad ja kühv­li, lä­hen ap­pi.“

