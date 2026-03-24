Raasiku vallavalitsus muudab alates maist Aruküla mõisa juurest algava Vanalehise tee liikluskorraldust – tee muudetakse umbteeks, läbisõit suletakse. Haldus- ja ehitusosakonna juhataja Maili Hirlaku sõnul on elanikud vallavalitsuse poole korduvalt pööranud murega, et Vanalehise tee on kitsas ja pime, liikluskoormus on suurenenud. „Kui valminud 32 korteriga elumajale lisandub kaks kortermaja, muutub olukord veelgi keerulisemaks. Kuna Vanalehise tee on ääristatud looduskaitsealuse lehisealleega, ei saa sinna rajada kõnniteed ega paigaldada tänavavalgustust. Et tagada jalakäijate turvalisus, suunatakse suurenev liikluskoormus kortermajade juurest Lagedi-Peningi maanteele,“ selgitas Maili Hirlak. See tähendab, et eramajade elanikud saavad Arukülla ka edaspidi sama teed kaudu, kortermajadest saab autodega riigimaanteele. Vanalehise tee suletakse alates esimesest kortermajast hoiatuspiirdega.