Raa­si­ku val­la­va­lit­sus muu­dab ala­tes maist Aru­kü­la mõi­sa juu­rest al­ga­va Va­na­le­hi­se tee liik­lus­kor­ral­dust – tee muu­de­tak­se umb­teeks, lä­bi­sõit su­le­tak­se. Hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Mai­li Hir­la­ku sõ­nul on ela­ni­kud val­la­va­lit­su­se poo­le kor­du­valt pöö­ra­nud mu­re­ga, et Va­na­le­hi­se tee on kit­sas ja pi­me, liik­lus­koor­mus on suurenenud. „Kui valminud 32 korteriga elumajale lisandub kaks kortermaja, muutub olukord veelgi keerulisemaks. Kuna Va­na­le­hi­se tee on ää­ris­ta­tud loo­dus­kait­se­alu­se le­hi­seal­lee­ga, ei saa sin­na ra­ja­da kõn­ni­teed ega pai­gal­da­da tä­na­va­val­gus­tust. Et ta­ga­da ja­la­käi­ja­te tur­va­li­sus, suunatakse suurenev liikluskoormus kor­ter­ma­ja­de juu­rest La­ge­di-Pe­nin­gi maan­tee­le,“ sel­gi­tas Mai­li Hir­lak. See tä­hen­dab, et eramajade elanikud saavad Arukülla ka edaspidi sama teed kaudu, kortermajadest saab autodega riigimaanteele. Va­na­le­hi­se tee su­le­tak­se ala­tes esi­me­sest kor­ter­ma­jast hoia­tus­piir­de­ga.