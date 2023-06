Kiiu Öörahu – 150 võrrisõpra ja 12 tundi tolmust elamust

Tänavuse punnvõrride karikasarja kolmas etapp ehk 12tunnine kestvussõit toimus 17. juunil Kuusalu vallas Kiius Jetoili tankla kõrval E20Service aladel.

Võistlust alustati sprindiga, kus võistlusrada tuli läbida kuus korda ühes suunas ja kuus korda teises suunas.

Kõige väiksematele võrrisõpradele toimus minide sõit, milles tuli rajal teha kuus ringi.

Õhtul kell 22 alustati kestvussõiduga, mis lõppes hommikul kell 10. Võrride tehniliste tingimuste järgi oli võistlus jagatud kolme klassi: retro, originaal ja avatud klass.

Võistluse peakohtuniku Meelis Parra sõnul sai osalejate soovil juba möödunud aastal kokku lepitud, et üks etapp toimub öösel. Peakorraldaja Geidy Juus rääkis, et muljed on positiivsed. Rahvast oli kokku tulnud rohkem, kui osati oodata, ning keskööl oli parkla autosid täis. „Aasta aega ettevalmistusi ja magamata ööd tasusid ennast ära. Kuna õpin ise Tallinna Ülikoolis rekreatsioonikorraldust, siis sellise suure ürituse korraldamine andis palju juurde.“

Avatud klassi võitis Andres Põldvere tiim (269 ringi), teiseks tuli Andrus Sipelga tiim (267 ringi) ning kolmandaks Tenno Alamaa tiim (235 ringi).

Originaal klassis saavutas esikoha Jako Kesa tiim (244), teise koha Virgo Nurgamaa tiim (243) ning kolmanda koha Risto Küünruse tiim (232).

Retro klassi esikoht läks Riho Kanna tiimile (189), teise koha sai Andres Saarepera (180) ning kolmanda koha Ott-Aaron Allikmäe tiim (153), kes pälvisid ka eriauhinna „Keevitaja ärkvel hoidjad“.

Eriauhinna pälvis ka Märten Pärt, kui kõige noorem osaleja, olles alles 11aastane.

Kõige eakama osaleja tiitli sai Soomest pärit võistleja Petri Pantsu ning kõige kiirema naistetiimi tiitli pälvis tiim numbriga 100 (188 ringi).

Kiiu Öörahu tõi kokku 150 võrrisõpra. Punnvõrridel on tänavu sõita veel kolm etappi.