„Ole­me kõik need viis aas­tat ol­nud oma aat­riu­mi ja ava­ru­se­ga Ees­ti eri­li­se­maid puit­ma­ja-las­teae­du ja Kuu­sa­lu val­la üks esin­du­sa­su­tus, mi­da tul­lak­se kü­la­lis­te­le näi­ta­ma,“ üt­leb Kiiu Kii­ge­põn­ni di­rek­tor JU­TA KOP­PEL.

Kui Kiiu ale­vi­kus val­mis 2014. aas­ta su­ve lõ­pus uus las­teaed, sai Kuu­sa­lu val­la las­te­aia­koh­ta­de pik­ka­de jär­je­kor­da­de prob­leem la­hen­da­tud. Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed hak­kas töö­le 8. sep­temb­ril viis aas­tat ta­ga­si, pi­du­lik ava­mi­ne toi­mus kolm nä­da­lat hil­jem, 29. ok­toob­ril.

Hoo­ne on ehi­ta­tud erip­ro­jek­ti jär­gi, val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si või­tis ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Pro­jekt O2 töö „Kiik“. Las­teaia ni­mi Kii­ge­põnn on tu­le­ta­tud võist­lusp­ro­jek­ti ni­mest ja sel­lest, et ma­ja on kii­ge ku­ju­ga. Ni­me au­tor on Kad­ri Link. Ehi­tus läks maks­ma 2,2 mil­jo­nit eu­rot, mil­lest riik an­dis 1,9 mil­jo­nit.

Ar­hi­tek­ti­de Egon Me­tu­sa­la ja He­len Re­ba­se ka­van­da­tud hoo­ne sai 2014. aas­tal Ees­ti Puit­ma­jae­hi­ti­se kon­kur­sil eri­pree­mia, aas­ta hil­jem oli si­sear­hi­tek­tuu­ri pree­mia no­mi­nent. Ees­ti Ar­hi­tek­ti­de Liit esit­les 2016. aas­tal Kiiu las­teaia­ma­ja näi­tu­sel „Ku­hu ka­dus eu­ro?“ Eu­roo­pa Lii­du ra­has­ta­tud 10 pa­ri­ma ehi­ti­se seas.

Kiiu las­teaias käib sel õp­peaas­tal 91 last, töö­ta­jad on kok­ku 28.

