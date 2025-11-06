Ani­ja val­la­va­lit­sus väl­jas­tas ehi­tus­loa Keh­ra lin­na Las­te tä­nav 6 kin­nis­tu­le ehk Las­te­ta­re las­teaia­ma­ja en­di­ses­se asu­koh­ta ko­gu­kon­na­põ­hi­se toe­ta­tud elua­se­me ehk ea­ka­te tee­nus­ma­ja ehi­ta­mi­seks.

Toe­ta­tud elua­se on üü­ri­ma­ja, kus või­mal­da­tak­se ea­ka­te­le ja puu­de­ga ini­mes­te­le toi­me­tu­le­mist toe­ta­vat elu­kesk­kon­da, et ini­me­ne ei peaks mi­ne­ma hool­de­ko­dus­se, kui ta en­da ko­du po­le või­ma­lik ko­han­da­da te­ma va­ja­dus­te­le vas­ta­vaks. Kor­te­rid on sel­lis­tes ma­ja­des pla­nee­rin­gu ja si­sus­tu­se poo­lest mõel­dud mak­si­maal­selt liht­sus­ta­ma ja pi­ken­da­ma va­na­ne­va või puu­de­ga ini­me­se või­meid saa­da ise­seis­valt hak­ka­ma.

Keh­ras­se ra­ja­ta­vas tee­nus­ma­jas saa­vad ha­ka­ta elua­set üü­ri­ma Ani­ja val­la väik­se­ma abi- ja hool­dus­va­ja­du­se­ga ea­kad ning nä­ge­mis-, kuul­mis- ja liit­puu­de­ga ini­me­sed, kel­lel on ma­dal või kesk­mi­ne abi­va­ja­dus. Tee­nus­ma­jas pa­ku­tak­se nei­le ka va­ja­lik­ke sot­siaal­tee­nu­seid – ko­du­tee­nust, tu­gii­si­kut, isik­lik­ku abis­ta­jat.

Ani­ja vald sai Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt meet­mest „Ko­gu­kon­na­põ­his­te toe­ta­tud ela­mis­te loo­mi­ne tee­nus­ma­jas“ Keh­ras­se ea­ka­te­le ja puue­te­ga ini­mes­te­le tee­nus­ma­ja ra­ja­mi­seks 1 877 929,79 eu­rot. Val­la oma­osa­lus peab ole­ma vä­he­malt 27 protsenti pro­jek­ti mak­su­mu­sest, sel­leks on ka­van­da­tud ku­ni 700 000 eu­rot, mis on ka­vas kat­ta lae­nu­ga.

Tä­na­vu ke­va­del kor­ral­das val­la­va­lit­sus ea­ka­te ja puue­te­ga ini­mes­te üü­ri­ma­ja pro­jek­tee­ri­mis-ehi­tus­han­ke. Sel­le või­tis OÜ Tes­ron Ehi­tus, kel­le pak­ku­mi­ne oli kõi­ge sood­sam – il­ma käi­be­mak­su­ta 1 716 939,16 eu­rot, koos juu­list keh­ti­va käi­be­mak­su­ga 2 129 004,56 eu­rot.

Vas­ta­valt rii­gi­han­ke võit­nud et­te­võt­te all­töö­võt­ja Ar­hi­tek­ti­bü­roo Orub OÜ koos­ta­tud pro­jek­ti­le on üü­ri­ma­ja ka­van­da­tud ka­he­kord­se­na, esi­me­se­le kor­ru­se­le tu­leb 5 ja tei­se­le 7 kor­te­rit.

Esi­me­sel kor­ru­sel on 4 ühe­toa­list, kesk­mi­selt 35-36 ruut­meet­rist kor­te­rit ja 1 ka­he­toa­li­ne kor­ter, mil­le suu­rus on 44,5 ruut­meet­rit. Tei­se­le kor­ru­se­le tehakse 6 ühe­toa­list korterit ja 1 ka­he­toa­li­ne kor­ter. Igas kor­te­ris on köö­gi­nurk ning in­va­tua­lett-du­ši­ruum. Kõi­ki­des­se kor­te­ri­tes­se on ka­van­da­tud ana­loog­ne si­sus­tus – voo­di, öö­kapp, rii­de­kapp, saht­li­te­ga kapp pe­su­le ja muu­de­le väik­se­ma­te­le ese­me­te­le, pee­gel, kaks too­li ja laud, te­ler. Kum­ma­le­gi kor­ru­se­le on ka­van­da­tud ka üks suur, 44 ruut­meet­ri suu­ru­ne ruum ühis­te­ge­vus­teks. Ühi­sa­lal on lauad-too­lid, dii­van ning väi­ke köö­gi­nurk. Kor­rus­te va­hel lii­ku­mi­ne on kor­ral­da­tud tre­pi ning lif­ti abil.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, on pro­jek­ti­ga ra­hul ning ehitatav hoo­ne so­bi­tub kesk­kon­da – Las­te tä­na­va­le ka­van­da­tud ka­he­kord­ne kor­ter­ma­ja on viil­ka­tu­se­ga na­gu piir­kon­na tei­sed ela­mud. Ehi­tus­tööd peak­sid te­ma sõ­nul al­ga­ma lä­hi­a­jal, alus­ta­tak­se kom­mu­ni­kat­sioo­nit­ras­si­de ra­ja­mi­se­ga.

Ea­ka­te­le ja puue­te­ga ini­mes­te­le mõel­dud üü­ri­ma­ja peab val­mi­ma 2026. aas­ta lõ­pus.