Anija vallavalitsus väljastas ehitusloa Kehra linna Laste tänav 6 kinnistule ehk Lastetare lasteaiamaja endisesse asukohta kogukonnapõhise toetatud eluaseme ehk eakate teenusmaja ehitamiseks.
Toetatud eluase on üürimaja, kus võimaldatakse eakatele ja puudega inimestele toimetulemist toetavat elukeskkonda, et inimene ei peaks minema hooldekodusse, kui ta enda kodu pole võimalik kohandada tema vajadustele vastavaks. Korterid on sellistes majades planeeringu ja sisustuse poolest mõeldud maksimaalselt lihtsustama ja pikendama vananeva või puudega inimese võimeid saada iseseisvalt hakkama.
Kehrasse rajatavas teenusmajas saavad hakata eluaset üürima Anija valla väiksema abi- ja hooldusvajadusega eakad ning nägemis-, kuulmis- ja liitpuudega inimesed, kellel on madal või keskmine abivajadus. Teenusmajas pakutakse neile ka vajalikke sotsiaalteenuseid – koduteenust, tugiisikut, isiklikku abistajat.
Anija vald sai Riigi Tugiteenuste Keskuselt meetmest „Kogukonnapõhiste toetatud elamiste loomine teenusmajas“ Kehrasse eakatele ja puuetega inimestele teenusmaja rajamiseks 1 877 929,79 eurot. Valla omaosalus peab olema vähemalt 27 protsenti projekti maksumusest, selleks on kavandatud kuni 700 000 eurot, mis on kavas katta laenuga.
Tänavu kevadel korraldas vallavalitsus eakate ja puuetega inimeste üürimaja projekteerimis-ehitushanke. Selle võitis OÜ Tesron Ehitus, kelle pakkumine oli kõige soodsam – ilma käibemaksuta 1 716 939,16 eurot, koos juulist kehtiva käibemaksuga 2 129 004,56 eurot.
Vastavalt riigihanke võitnud ettevõtte alltöövõtja Arhitektibüroo Orub OÜ koostatud projektile on üürimaja kavandatud kahekordsena, esimesele korrusele tuleb 5 ja teisele 7 korterit.
Esimesel korrusel on 4 ühetoalist, keskmiselt 35-36 ruutmeetrist korterit ja 1 kahetoaline korter, mille suurus on 44,5 ruutmeetrit. Teisele korrusele tehakse 6 ühetoalist korterit ja 1 kahetoaline korter. Igas korteris on kööginurk ning invatualett-duširuum. Kõikidesse korteritesse on kavandatud analoogne sisustus – voodi, öökapp, riidekapp, sahtlitega kapp pesule ja muudele väiksematele esemetele, peegel, kaks tooli ja laud, teler. Kummalegi korrusele on kavandatud ka üks suur, 44 ruutmeetri suurune ruum ühistegevusteks. Ühisalal on lauad-toolid, diivan ning väike kööginurk. Korruste vahel liikumine on korraldatud trepi ning lifti abil.
Anija vallavanem Riivo Noor ütles, on projektiga rahul ning ehitatav hoone sobitub keskkonda – Laste tänavale kavandatud kahekordne kortermaja on viilkatusega nagu piirkonna teised elamud. Ehitustööd peaksid tema sõnul algama lähiajal, alustatakse kommunikatsioonitrasside rajamisega.
Eakatele ja puuetega inimestele mõeldud üürimaja peab valmima 2026. aasta lõpus.