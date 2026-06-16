Kehra mõisapargis näidati reedel, 12. juunil suurelt LED-ekraanilt esmakordselt välikino. Film, mida vabaõhukino külastajad said vaadata, oli tänavusel Eesti filmi- ja teleauhindade galal parimaks mängufilmiks hinnatud ja veel mitu auhinda võitnud „Fränk“. Pool tundi enne kell 22 alanud filmilinastust vastas Anija valla noortekogu juhatuse liikme Hendrik Lillsoo esitatud küsimustele „Fränki“ režissöör, Kehrast pärit Tõnis Pill.
Kehra kultuurijuht Triin Vespere ütles, et välikino idee tuli noortekogu ideekorjest. Koos valla kultuurikeskuse juhataja Veiko Veiertiga arutades saadi aru, et ükski Eesti film ei kõnetaks Kehra noori rohkem kui „Fränk“, mis suures osas filmiti Kehras. Välikino seansile osteti 105 piletit, vaatajaist umbes 70 olid noored.
„Anija valla päevaks pandi mõisaparki lava, selle ette tellisime eraldi LED-ekraani, mis on justkui hiiglasuur teler. Lava ja ekraani hakati üles panema reede lõuna paiku, õhtul kuueks-seitsmeks sai valmis. See on väga kallis ettevõtmine, ekraani saab panna ainult vastava lava metallkaare külge. Meil oli lava vallapäevaks nagunii tellitud, pidime lisaks rentima ekraani,“ rääkis Triin Vespere.
Küsimused režissöörile koostasid koostöös kultuurikeskusega peamiselt valla noortekogu liikmed, kes uurisid sotsiaalmeedia kaudu ka teistelt noortelt, mida sooviksid Tõnis Pillilt teada.
„Küsimusi koostades mõtlesime, kuidas meie noori innustada, sest eeldasime, et kinno tuleb palju noori. Lisaks on koolilõpetamiste aeg ning soovisime anda neile motivatsiooni edasisteks õpinguteks. Seetõttu oli intervjuu formaadis noortelt noortele,“ ütles Triin Vespere.
Küsimusi said kohapeal esitada ka filmi vaatama tulnud inimesed.
Tõnis Pilli käest küsiti tema lapsepõlve kohta ka seda, kas teadis juba noorena, et tahab saada filmirežissööriks. Samuti taheti teada „Fränki“ kohta – kust tuli filmi algne idee, mis teda selle loo juures enim kõnetas, kui palju stsenaarium loomise käigus muutus, kui lihtne oli leida näitlejaid ja nii edasi. Küsiti ka Tõnis Pilli kui režissööri kohta ning millist filmi teeb ta praegu.
Tõnis Pill jutustas, et enda kooliajal Kehras tegid sõpradega väikeseid lühifilme, jäljendati ka Alfred Hitchcocki loomingut.
„Otseselt ei olnud suurt pika perspektiivi unistust, et kui saan suureks, hakkan kindlasti filmirežissööriks. See tekkis natukene hiljem, kui sain täisealiseks, 18-19aastaseks,“ sõnas ta.
Režissöör jutustas, et pärast gümnaasiumi lõpetamist töötas ta aasta restoranis, järgnes ajateenistus kaitseväes ning pärast seda õppis Eesti Kunstiakadeemias aasta aega graafilist disaini, seejärel läks Balti Filmi- ja Meediakooli (BFM) filmikunsti õppima: „Kusagil kuklas alati teadsin, et tahaksin filme teha, aga enne filmikooli astumist ei saanud ma päris täpselt aru, kes on režissöör või mis on tema tööülesanded.“
BFMis õppimise ajal tegi Tõnis Pilli režissöörina lühifilme. Ta on töötanud ka täispikkade mängufilmide juures režissööri assistendina – näiteks „Tõde ja õigus“, „Kalev“, „Tume paradiis“. Oli ka režissööri assistent Christopher Nolani ulmemäruli „Tenet“ filmimisel Eestis.
„Fränki“ algidee kohta vastas Tõnis Pill, et kunagi elas Kehras üks mees, kellel oli mitu hüüdnime, nad kutsusid sõpradega teda Fränkiks.
Režissöör jutustas, et filmistsenaariumi hakati tasapisi kirjutama 2018. aastal (filmi kaasstsenarist on Laura Raud – toim), koos pausidega kulus selleks neli-viis aastat: „Vahepeal tundus, et esimesed versioonid on täiesti kohutavad ja igavad, me polnud üldse rahul ja hakkasime otsast pihta.“
Seda lugu, mis lõpuks filmiks sai, hakati arendama 2021. aasta paiku. Režissöör soovis filmiga näidata, mis paneb inimese sooritama halbu tegusid – millest vägivallaring algab ja kuidas sellest välja saada: „Loodetavasti filmist saab neile küsimustele vastused.“
Oma järgmise filmi kohta ütles Tõnis Pill nii palju, et selles on samuti noored tegelased, kuigi mitte teismelised: „Filmis on natuke punki, natuke rokki ja natuke ka draamat.“
Noortele, kes soovivad tulevikus samuti samas valdkonnas tegutseda, soovitas ta naiivset uskumist, et kõik on võimalik, samuti palju kannatust, sest filmi tegemine on enamasti väga pikk protsess.