Anija vallavalitsus valis valla noortekeskuse uueks juhiks Kätlin Taki. „Ta tunneb Anija valda, tal on siin varasem kogemus noorsootöö valdkonnas ja haridus- ja noorsootöökomisjonist ning väga hea visioon Anija valla noorsootöö tulevikust,“ põhjendas abivallavanem Tiina Silem. Kätlin Takk on Anija valla elanik, tal on noorsootöös bakalaureusekraad ja magistrikraad hariduse juhtimises. Ta on töötanud Alavere noortekeskuses, huvijuhina Alavere koolis, olnud Kose ja Anija valla Noorte Tugila spetsialist, klassiõpetaja Kehra gümnaasiumis. Praegu töötab Kätlin Takk Raasiku koolis arendusjuhi ja HEV-õppejuhina. Vallavalitsus korraldas konkursi ka Kehra noortekeskusesse noorsootöötaja leidmiseks. Kolmest kandidaadist üks kutsuti vestlusele, kuid vallavalitsus otsustas teha uue konkursi.