Ani­ja val­la­va­lit­sus va­lis val­la noor­te­kes­ku­se uueks ju­hiks Kät­lin Ta­ki. „Ta tun­neb Ani­ja val­da, tal on siin va­ra­sem ko­ge­mus noor­soo­töö vald­kon­nas ja ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jo­nist ning vä­ga hea vi­sioon Ani­ja val­la noor­soo­töö tulevikust,“ põh­jen­das abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem. Kät­lin Takk on Ani­ja val­la ela­nik, tal on noor­soo­töös ba­ka­lau­reu­sekraad ja ma­gist­rik­raad ha­ri­du­se juh­ti­mi­ses. Ta on töö­ta­nud Ala­ve­re noor­te­kes­ku­ses, hu­vi­ju­hi­na Ala­ve­re koo­lis, ol­nud Ko­se ja Ani­ja val­la Noor­te Tu­gi­la spet­sia­list, klas­si­õ­pe­ta­ja Keh­ra güm­naa­siu­mis. Prae­gu töö­tab Kät­lin Takk Raa­si­ku koo­lis aren­dus­ju­hi ja HEV-õp­pe­ju­hi­na. Val­la­va­lit­sus kor­ral­das kon­kur­si ka Keh­ra noor­te­kes­ku­ses­se noor­soo­töö­ta­ja leid­mi­seks. Kol­mest kan­di­daa­dist üks kut­su­ti vest­lu­se­le, kuid val­la­va­lit­sus ot­sus­tas te­ha uue kon­kur­si.