Kehra tervisekeskus, Benu apteek ning Sohvik said liikumispuuetega inimeste liidu märgise

Es­mas­päe­val, 25. sep­temb­ril pan­di Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se, sel­le kõr­val asu­va Be­nu ap­tee­gi ning Keh­ra spor­di­hoo­nes te­gut­se­va koh­vi­ku Soh­vik us­te­le klee­bis, mil­lel on ku­ju­ta­tud ra­tas­too­lis ini­mest. Klee­bi­se­le on kir­ju­ta­tud „Tun­nus­tus ta­ga­tud li­gi­pää­su eest“ ning mär­gi­tud ka tun­nus­ta­ja – Ees­ti Lii­ku­mis­puu­de­ga Ini­mes­te Liit.

Tun­nus­ta­vaid klee­bi­seid käis koos Ida-Har­ju­maa In­vaü­hin­gu liik­me­te Ag­nes Val­gis­te ja Ind­rek Mat­laga ter­vi­se­kes­ku­se ja ap­tee­gi us­te­le klee­pi­mas val­la­va­nem Rii­vo Noor. Eks­per­di­na oli kaa­sa­tud Keh­ra ela­ni­k Jü­ri Sik­ka­, kes lii­gub ra­tas­too­lis. Soh­vi­ku uk­se­le pa­ni kleebise Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja Ta­nel Laan­mäe.

Ag­nes Val­gis­te sel­gi­tas, et klee­bis­mär­gi­se töö­tas väl­ja Ees­ti Lii­ku­mis­puue­te­ga Ini­mes­te Liit (ELIL). Mär­gi­se­ga ha­ka­tak­se tun­nus­ta­ma asu­tu­si, kes on hoo­lit­se­nud sel­le eest, et nen­de juur­de pää­seb nii ra­tas­too­lis lii­ku­mis­ras­ku­se­ga ini­me­ne kui tu­gi­raa­mi­ga ea­kas, samuti lap­se­vank­ri­ga va­ne­mad.

„Mär­gis tõen­dab, et li­saks li­gi­pää­su­le on ole­mas in­va­tua­lett, au­to saab par­ki­da mõist­lik­kus­se kau­gu­ses­se, ta­ga­tud on su­juv lii­ku­mi­ne eri ta­sa­pin­da­de va­hel,“ sõ­nas ta.

Keh­ras tun­nus­tusk­lee­bi­se saa­nud kol­mel asu­tu­sel, ter­vi­se­kes­ku­sel, Be­nu ap­tee­gil ja Soh­vi­kul, on in­va­li­gi­pää­se­ta­vu­se nõu­ded ta­ga­tud. Ter­vi­se­kes­ku­se kau­du pää­se­vad lii­ku­mis­ras­kus­te­ga ini­me­sed ka sa­mas hoo­nes asu­vas­se Keh­ra sot­siaal­kes­ku­ses­se.

Ag­nes Val­gis­te mee­nu­tas, kui in­vaü­hin­gu ko­ha­li­kud liik­med tes­ti­sid 2019. aas­tal koos ELI­Li ju­ha­tu­se esin­da­ja­te­ga ra­tas­too­li­de­ga li­gi­pää­se­ta­vust Keh­ras ja Kuu­sa­lus, viis Keh­ra Be­nu ap­tee­ki nii järsk kald­tee, et see oli oht­lik: „Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu endine lii­ge Ivar Neio te­gi et­te­pa­ne­ku ra­ja­da sin­na ka­su­ta­mis­kõlb­lik kald­tee ning möö­du­nud aas­ta lõ­puks sai see val­mis. Omalt poolt te­gi­me Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku muuta igal aas­tal üks ava­lik asu­tus in­va­li­gi­pää­se­ta­vaks.“

Pä­rast tun­nus­tusk­lee­bis­te ja­ga­mist rää­ki­sid Ida-Har­ju in­va­ü­hin­gu liik­med val­la­va­ne­ma­le, ku­hu on Keh­ras lii­ku­mis­ras­kus­te­ga ini­mes­tel veel kee­ru­li­ne pää­se­da.

„Tre­pi tõt­tu puu­dub li­gi­pää­su­­või­ma­lus ham­baars­ti vas­tu­võ­tu­le, sa­ma prob­leem on uuel tu­rul – seal on küll in­va­tua­lett, kuid need, kel­le­le see mõel­dud, ast­me­te tõt­tu sin­na ei pää­se,“ tõ­des Ag­nes Val­gis­te.

Ida-Har­ju In­vaü­hin­gul on ka­vas tun­nus­ta­da ka Kuu­sa­lu val­la hea li­gi­pää­se­ta­vu­se­ga asu­tu­si.