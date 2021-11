Keh­ra kes­ku­ses, plat­sil, kus va­rem asus lin­na va­na kat­la­ma­ja, ava­ti lau­päe­val, 13. no­vemb­ril pi­du­li­kult turg. Ava­päe­val oli tu­rul mar­di­laat, tu­rup­lats oli ju­ba pä­rast ava­mist rah­vast tul­vil.

„Ole­me saa­nud Keh­ras­se ühe kaa­saeg­se pär­li. On hea meel nä­ha, kui pal­ju on siin kaup­le­jaid ja ost­jaid, loo­dan, et turg saab lin­na ja ko­gu val­la ela­ni­ke üheks lem­mik­pai­gaks,“ lau­sus Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev.

Ka val­la­va­nem Rii­vo Noor rõõ­mus­tas, et turg, mil­lest on aas­taid rää­gi­tud, on lõ­puks val­mis. Ta kut­sus rah­vast üles aval­da­ma ap­lau­si­ga tä­nu tu­ru hal­da­ja, val­la osaü­hin­gu Vel­ko AV ju­ha­ta­ja­le Erik Jü­riöö­le, kes oli ihu ja hin­ge­ga sel­le ra­ja­mi­se juu­res.

Erik Jü­riöö tun­nis­tas, et aas­ta, mil tal on tul­nud tu­ru ra­ja­mi­se­ga te­gel­da, on ol­nud pä­ris kee­ru­li­ne: „Ei ole va­het, kus turg asub, see on ala­ti ko­gu­kon­na kes­kus. Ko­he al­gu­ses, kui hak­ka­si­me tur­gu ehi­ta­ma, tead­si­me, et tee­me se­da en­di ja ko­gu­kon­na jaoks ning ko­gu­kon­da kaa­sa­tes. See­pä­rast on mul vä­ga hea meel, et suu­re osa tööst te­gid ära meie oma ini­me­sed.“

Vel­ko AV juht tä­nas Ma­rek Sui­ku OÜst Kat­ke­ra, kes ehi­tas tu­ru­le vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mid, Ra­net Sir­kast OÜst Käit, kes ve­das sin­na elekt­ri­kaab­lid, ka Ma­ti Un­gat ASist En­co Est, et an­dis va­ja­lik­ku pui­du­ma­ter­ja­li, ning Va­hur Lõo­ke­se OÜd abi eest ma­ter­ja­li trans­por­ti­mi­sel.

„Kõi­ge roh­kem tä­nan me­hi, kes siin kuu-pool­teist peaae­gu ela­sid ja tu­ru val­mis ehi­ta­sid: Mar­gus Lõo­ke, Rai­ner Pil­ve, Ma­dis Tur­mann OÜst Über­berg. Nad on meie val­la ini­me­sed ja mul on vä­ga hea meel, et sai­me nen­de­ga koos­tööd te­ha,“ lau­sus Erik Jü­riöö.

Jaa­nus Ka­lev, Rii­vo Noor ja Erik Jü­riöö lõi­ka­sid lä­bi süm­bool­se lin­di ning kuu­lu­ta­sid Keh­ra tu­ru ava­tuks.

Loe pikemalt 17. novembri Sõnumitoojast.