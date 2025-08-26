Kehra lasteaiad suletakse õhtul pool tundi varem

Anija vallavalitsuse otsuse kohaselt on Kehra Lasteaedade Lastetare ja Lepatriinu lasteaiamajad alates 1. septembrist avatud tööpäeviti kell 7-18.30, see tähendab, et õhtuti suletakse senisest pool tundi varem. Abivallavanem Tiina Silem selgitas, et ettepaneku tegid Kehra Lasteaedade pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu. „Paar kuud tagasi muutsime samamoodi Alavere lasteaia õhtust lahtiolekuaega ning olen kuulnud, et ka Aegviidus soovitakse sama. Rühmad on õhtuti tühjad, enamasti pärast kella kuut lapsi lasteaias ei ole, nii et ei ole mõtet lasteaeda lahti hoida. Selle võrra saavad õpetajad juurde ühist tööaega, mil rühmameeskonnaga oma tööd planeerida, seda aega saab kasutada ka koosolekute pidamiseks,“ ütles abivallavanem.