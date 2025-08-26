Raasiku vald müüs Kiviloo endise koolimaja

Raasiku vallavalitsus müüs kinnisvaraportaali kaudu Kiviloo külas asuva Koolimaja kinnistu, millel asub kunagine koolimaja, 70 000 euro eest eraisikule. Vallavolikogu andis kolm aastat tagasi nõusoleku panna varem külakeskusena kasutatud kunagine mõisa valitsejamaja, millele 1920ndate lõpus tehti juurdeehitus kooli jaoks, avalikule enampakkumisele alghinnaga 150 000 eurot. Toona ostasoovijaid ei olnud ning MTÜ Kiviloo Külakeskus soovis, et endine koolimaja jääks külaseltsi kasutusse. Toona leppisid vallajuhid ja küla esindajad kokku, et külaselts esitab tegevuskava, mida plaanivad endises koolimajas hakata tegema. Seda ei esitatud. Vallavalitsus langetas hinda ja püüdis kinnistule uuesti uut ostjat leida, kuid müük ebaõnnestus ka odavama hinnaga. Tänavu langetati müügihinda 70 000 eurole ja selle eest sai Koolimaja kinnistu uue omaniku.