Kehra kooli õpilasel koroonaviirus

Esmaspäeval selgus, et Kehra gümnaasiumi õpilasel on COVID-19 viirus. Kehra kooli direktor Kaido Kreintaal: „Esimese info, et peres on koroonapositiivne, saime perelt. Esmaspäeva hommikul andis kooliarst teada, et ka pere lapsel tuvastati viirus.“ Õpilane, kellel viirus tuvastati, käis koolis viimati 4. septembril, eelmisel nädalal oli ta kerge köha tõttu kodus. Koolijuht edastas esmaspäeval info kõigile lapsevanematelele. Ta kiitis perekonda, kes käitus väga õigesti ja vastutustundlikult ning säästis sellega loodetavasti teisi õpilasi nakatumisest. Direktor kutsus üles jälgima enda ja laste tervist, haigustunnuste esinemisel jääma koju, võtma ühendust perearstiga. Alates esmaspäeva pärastlõunast said 3. klassi lapsevanemad kõne terviseametist, neile teatati, et laps peab jääma nädala lõpuni eneseisolatsiooni. Direktori sõnul kool terviseameti kirjast seda nõuet välja ei lugenud: „Esimene info oli, et jälgige laste tervist, koju peavad jääma lähikontaktsed, pidime ise tõlgendama, kes need on. Mitmeleheküljelise teksti asemel võiks edaspidi sellisel puhul koolidele anda selge sõnumi – saatke lapsed koju.“ Nädalaks distants-

õppele saadetud 20 õpilase klassijuhataja Maret Kivistu rääkis, et kuigi vahepeal tekkis lapsevanemate seas segadus, sest osadele oli terviseametist juba helistatud ja teistele mitte, olid vanemad väga mõistvad. Ta on suhelnud ka nakatunud õpilase perega: „Neil pole aimugi, kuidas viirus perre jõudis, välismaal nad pole käinud, ka rahvarohketel üritustel mitte.“