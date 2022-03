Kehra ja Kose päästekomandol on ühine juht

Veebruari algusest on Kehra ja Kose päästekomandode juhtimine ühendatud, kahel komandol on ühine pealik. Komandosid juhib senine Kose komando pealik Jaanus Jaago. Möödunud aasta märtsist Kehra komandopealikuna töötanud Taivo Leppik on 1. veebruarist Tallinnas Pirita ja Kopli komandode juht. Harjumaa päästepiirkonna juhataja Janek Sõnum selgitas, et Harjumaal liideti ühise juhtimise alla veel Muuga ja Assaku ning Keila ja Paldiski komandod. „Juhtimise liitmine ei puudutanud Tallinna suuremaid komandosid, kus on ligi 50 töötajat. Eraldi jäid ka kaugemad komandod, näiteks Loksa, kus pealikul läheks kahe komando vahet sõitmine ebamõistlikult pikaks,“ sõnas ta.