Kehra gümnaasiumi tütarlastekoor sai uued seelikud laulupeo eelõhtuks

Kehra gümnaasiumi möödunud sügisel loodud tütarlastekoori lauljad ja nende juhendaja Johanna Maria Juhandi kandsid laulupeol Jõelähtme kihelkonna rahvariideseeliku mustriga uhiuusi seelikuid. Nende ostmiseks koguti annetusplatvormi Hooandja kaudu toetust. Vaja oli saada 1357 eurot, tähtajaks ehk 16. juuniks olid 64 inimest annetanud kokku 1433 eurot. Kuna laulu- ja tantsupeo sihtasutuselt saadud toetusest oli seelikuriie ostetud, jõudis Kehra õmblusfirma OÜ Handmade omanik Merle Volmerson, kelle tütar laulab samuti kooli tütarlastekooris, seelikud üle 40 tüdrukule ja juhendajale päev enne laulupeo rongkäiku valmis.

Kolm aastat Kehra gümnaasiumis muusikaõpetaja ja kooride juhendajana töötanud Johanna Maria Juhandi ütles, et soovis koolis tütarlastekoori teha juba eelmisel õppeaastal, kuid alustas esialgu neidudekoori huviringiga. Selles käisid 6-7 tüdrukut, saadi kokku ja lauldi, tekkis ansambel, kes ka esines: „Võtsin vastu kõik, kes tahtsid tulla, mõnel polnud üldse laulmiskogemust. Kui nad eelmisel sügisel uuesti ette laulsid, tulid mul pisarad kurku ja silma, sest nad olid nii palju arenenud!“

Eelmisest sügisest juhendab Johanna Maria Juhandi Kehra koolis lisaks mudilas- ja poistekoorile 4.-9. klassi tüdrukutest koosnevat tütarlastekoori. Võttis sinna vastu kõik soovijaid, mõnda utsitas ise tulema. Osa tütarlastekoori nooremaid liikmed, tänavu 5. klassi lõpetanud tüdrukud, kasvasid välja kooli mudilaskoorist, mõned polnud varem laulmisega kokku puutunud, suur osa on laulmist õppinud muusikaõpetaja Heli Karu juures Heli laulustuudios. Johanna Maria Juhandi märkis, et Heli laulustuudio on neile väga suur kingitus, sest tänu laulustuudiole on Kehra lastel tahe ja harjumus laulda, paljud on seda teinud regulaarselt: „Sain tütarlastekoori võtta ka 4. klassi tüdrukuid, sest nad on väga tublid ja on saanud Heli laulustuudios laulud kiiresti selgeks.“

Kaks muusikaõpetajat teevad ka koostööd: „Pärast Harjumaa eelmise aasta laulupidu küsiski Heli minult, kas Kehra koolis tuleb tütarlastekoor. Vastasin, et tuleb. Nüüd on meil väga hea koostöö, käisime Kehra tüdrukutega Raasikul Heli Karu lastekooriga ühises laululaagris, õppisime koos laulupeo laule.“

Lisaks 41liikmelisele tütarlastekoorile viis Johanna Maria Juhandi laulupeole veel Kehra gümnaasiumi poistekoori 20 lauljat. Juhendaja oli ka ise koos oma õpilastega laulukaare all laulmas.

„Minu jaoks on lauluisu natuke taltsutamatu, ma lihtsalt pean koos kooriga sinna kaare alla saama,“ sõnas Johanna Maria Juhandi, kes on õppinud klassikalist laulmist, kuid laulnud ka koorides ning osalenud laulupidudel oma kooliajast peale.

Millal näeb kodukandi rahvas Kehra gümnaasiumi tütarlastekoori laulmas uutes seelikutes? Juhendaja arvas, et kui õnnestub, siis ehk uue kooliaasta avaaktusel 1. septembril.