Keh­ra Lil­le ela­mua­la­le saa­vad ko­dud 33 pe­ret. Aas­ta ta­ga­si loo­tis OÜ Lil­le Aren­dus ju­ha­tu­se lii­ge Sven Suur­vä­li, et tä­na­vus­teks jõu­lu­deks saa­vad esi­me­sed pe­red uu­tes­se ma­ja­des­se sis­se ko­li­da. Ta tõ­deb, et aren­dus on ve­ni­nud ta­ris­tu pro­jek­tee­ri­mi­se tõt­tu, sest pro­jek­tee­ri­jad on töö­ga üs­na hõi­va­tud. Nüüd on kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de­le ehi­tus­load ole­mas. Elek­tri­le­vi ehi­tab väl­ja elekt­ri­võr­gud, aren­da­ja üles­an­ne on ra­ja­da vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni ning tee­de ehi­tus ku­ni vii­ma­se kat­te­ki­hi­ni, tol­mu­va­ba kat­te pa­neb vald.

Vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ning tee­põh­ja­de ehi­ta­mi­seks ku­lub aren­da­ja hin­nan­gul um­bes 3 kuud, kuid sõl­tub ka il­mast: „Külm ei se­ga, küll aga liig­ne vihm.“

Loe pikemalt 16. oktoobril ilmunud Sõnumitoojast. Alates 23. oktoobrist on täismahus artikkel kättesaadav ka siinsamas veebis.