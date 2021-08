Anija mõisakultuuri-festivali tänavu ei toimu

Anija traditsiooniline mõisakultuurifestival ja pärtlipäeva laat, mis pidid toimuma 22. augustil, jäävad sel aastal ära. Anija mõisa tegevjuht Ülle Daut sõnas, et tegu on raskelt sündinud otsusega, mida kaaluti koos Anija Mõisa Halduse nõukoguga pikalt. Lisaks nakatunute arvu kasvule nimetas ta ühe põhjusena, et uute koroonapiirangute tõttu oleks korraldajad pidanud hakkama kontrollima kõikide osalejate vaktsineerimise või negatiivse testi tõendeid: „See on keeruline, sest Anija mõisa territoorium on suur ega ole aiaga piiratud. Teiseks selgus kiirküsitlusest, et pooled neist, kes pidid osalema, nii esinejad, töötubade läbiviijad kui kauplejad, on vaktsineerimata.“ Tegevjuht lisas, et kuna uued piirangud alles hakkasid kehtima, on veel palju teadmatust: „Ei tea, kui palju rahvast oleks julgenud festivalile tulla ning kui paljud oleksid jätnud tulemata, kui teavad, et neid hakatakse kontrollima ja peavad tõendite esitamiseks seisma järjekordades. Ülle Daut tõdes, et Anija mõisa töötajad tegid mõisakultuurifestivali ja laada ettevalmistamiseks mitu kuud tööd: „Ära me neid ei jäta, lükkame aasta võrra edasi, toimuvad 21. augustil 2022.“