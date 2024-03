La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu juht Kai­sa Lin­no ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Mart Rei­mann loo­dus­mat­ka­de fir­mast Rei­mann Ret­ked osa­le­sid Ees­ti Loo­dus­tu­ris­mi Ühin­gu esin­da­ja­te­na rah­vus­va­he­li­sel tu­ris­mi­mes­sil Ber­lii­nis, mis toi­mus 5.-7. märt­sil. Mess ITB Ber­lin on tu­ris­mi­vald­kon­nas maail­ma suu­ri­maid, sinna ko­gu­ne­vad tu­ris­mip­ro­fes­sio­naa­lid ja rei­si­töös­tu­se võt­mei­si­kud. Kai­sa Lin­no osa­les mes­sil esi­mest kor­da: „Ber­lii­ni mes­si­kes­kus on suur, pa­vil­jo­ni­de va­hel sõi­tis buss. Ees­ti Loo­dus­tu­ris­mi Ühin­gust oli­me viie­ke­si, eest­la­si oli mes­sil kok­ku paar­küm­mend. Me ja­ga­si­me Vi­sit Es­to­nia ja loo­dus­tu­ris­mi ühin­gu koos­töös eel­mi­sel aas­tal val­mi­nud raa­ma­tut Ees­ti rah­vus­par­ki­dest ja ka La­he­maa koh­ta teh­tud trü­ki­seid. Rää­ki­si­me loo­dus­tu­ris­mi bok­si kü­las­ta­nu­te­le, kui to­re on Ees­ti loo­dus, ja kõik olid sel­le­ga nõus. Hu­vi­tav oli, et meie juur­de tu­lid mi­tu ini­mest, kes on Ees­ti e-re­si­den­did. Koh­tu­si­me ka tut­ta­va­te­ga Ro­he­lis­te Siht­koh­ta­de or­ga­ni­sat­sioo­nist ja Gau­ja rah­vus­par­gist Lä­tist.“ Tä­na­vu rää­gi­ti mes­si põ­hi­tee­ma­na te­hi­s­in­tel­lek­tist ja di­gia­ren­dus­test tu­ris­mis, prog­ramm oli ti­he, roh­kelt oli se­mi­na­re, li­sas ta.