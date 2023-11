Aru­kü­las Hel­le­ma ta­lus sep­temb­ris toi­mu­nud Isa­maa Har­ju piir­kon­na ju­ha­tu­se koo­so­le­kul ot­sus­ta­ti asu­ta­da era­kon­na Raa­si­ku osa­kond. Osa­kon­na esi­mees on Mar­kus Veia, ju­ha­tu­se liik­med ka Uno Holm­berg ja Mee­me Loik. Osa­kon­na esi­mees, Tal­lin­na üli­koo­li rii­gi­tea­dus­te tu­deng Mar­kus Veia üt­les, et Isa­maa on ko­ha­li­kel va­li­mis­tel osa­le­nud Raa­si­ku val­las oma ni­me­kir­ja­ga, kuid nüüd loo­di piir­kon­nas ka era­kon­na osa­kond. „See an­nab või­ma­lu­se kaa­sa­ta era­kon­na te­ge­vus­tes­se uu­si ini­me­si ja ideid, nende mõt­ted ja et­te­pa­ne­kud ai­ta­vad aren­da­da Raa­si­ku val­da, kan­da isa­maa­list maail­ma­vaa­det ning saa­vu­ta­da pa­rim või­ma­lik tu­le­mus ko­ha­li­kel va­li­mis­tel. Sa­mu­ti on olu­li­ne, et Raa­si­ku osa­kond hak­kab kaa­sa rää­ki­ma ko­gu­kon­na aren­gu­kü­si­mus­tes,“ sõ­nas ta.