En­di­ne Keh­ra noor­te­kes­ku­se noor­te­juht In­ga Koit­la töö­tab Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­vas ko­du­tü­tar­de ring­kon­na noor­teinst­ruk­to­ri­na.

„Leid­sin töö­kuu­lu­tu­se ja kan­di­dee­ri­sin. Tun­dus hu­vi­tav amet, sa­mu­ti noor­te vald­kon­nast na­gu mu se­ni­ne töö­koht. Olen 2015. aas­tast Kait­se­lii­du lii­ge. Pä­rast se­da, kui lä­bi­sin sõ­du­ri baas­kur­su­se, tek­kis tun­ne, et ta­hak­sin ka ise kord Kait­se­lii­dus töö­ta­da,“ sõ­nab ta.

Tal­lin­nas Män­ni­kul asu­vas Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­va staa­bis on ta ame­tis 23. märt­sist. Ku­na keh­tis erio­lu­kord, ei käi­nud ko­du­tü­tar­de noor­te­rüh­mad sel ajal koos, koon­du­seid ja mat­ku-võist­lu­si ei toi­mu­nud: „Ka prae­gu po­le veel õi­get töö­hoo­gu sel­les mõt­tes, et rüh­mad saa­vad küll ise­kes­kis toi­me­ta­da, kuid te­ge­vus on pii­ra­tud, suu­re­maid üri­tu­si ei toi­mu, su­ve­laag­rid jät­si­me ära.“

Har­ju­maal on 21 ko­du­tü­tar­de rüh­ma, mil­les on kok­ku li­gi 300 lii­get. Noor­teinst­ruk­to­ri üle­san­ne on koor­di­nee­ri­da rüh­ma­va­ne­ma­te osa­le­mist ma­le­va noor­soo­töös, kor­ral­da­da koo­li­tu­si, rüh­ma­de­va­he­li­si laag­reid ja muid ühi­sü­ri­tu­si.

