Nel­ja aas­ta­ga ra­ja­tak­se Elekt­ri­le­vi abil lai­ri­ba­võrk Ida-Har­ju­maal 31 asus­tu­sük­su­se ko­du­de­ni: Ani­ja val­las Keh­ras, Aeg­vii­dus ja 8 kü­las, Kuu­sa­lu val­las Kol­gas ja 17 kü­las ning Raa­si­ku val­las 3 kü­las.

Kuu­sa­lu val­la Pä­ris­pea ja Ju­min­da kin­nis­tuo­ma­ni­kud on saa­nud Elekt­ri­le­vilt tea­te, et nen­de kü­las on val­mi­nud pro­jekt kii­re in­ter­ne­ti võr­gu väl­jae­hi­ta­mi­seks ning võib ha­ka­ta sõl­mi­ma lii­tu­mis­le­pin­guid. Lii­tu­da saab Elekt­ri­le­vi vee­bi­le­hel. Ta­su­da tu­leb 199 eu­rot ja õhu­lii­ni kaa­bel tuuak­se rii­gi­toe­tu­se­ andmebaasis olevatele aad­res­si­de­le – kui lii­tu­tak­se ka­he kuu jook­sul. Elekt­ri­le­vi and­me­tel luuak­se kii­re in­ter­ne­ti­ga lii­tu­mi­se või­ma­lus kok­ku 74 ko­du­le-et­te­võt­te­le.

Ju­min­da ja Pä­ris­pea on Elekt­ri­le­vi ta­ris­tu lii­tu­mis­te tee­nus­te ük­su­se ju­hi Oli­ver Ruu­si sõ­nul Ida-Har­jus esi­me­sed, kus ha­ka­tak­se val­gus­kaab­lit pai­gal­da­ma, sest pro­jek­tee­ri­mi­ne ning koos­kõ­las­tus­te saa­mi­ne lõp­pes kõi­ge kii­re­mi­ni: „Igal aas­tal suu­na­me tea­ta­va­te eel­kri­tee­riu­mi­de­ga alad pro­jek­tee­ri­mis­se. Üks olu­li­ne kri­tee­rium on soo­via­val­dus­te arv. Mi­da roh­kem ühen­du­si te­ha saa­me, se­da ee­lis­ta­tum see piir­kond on. Ole­neb ka võr­gu üle­s-e­hi­tu­sest ja sel­lest, kui ti­he­dalt kin­nis­tud paik­ne­vad.“

Ta rõ­hu­tas, et kind­las­ti tu­leks kõi­gil, kes soo­vi­vad en­da ko­ju kii­ret in­ter­ne­tiü­hen­dust, esi­ta­da Elekt­ri­le­vi­le aval­dus. Se­da saab te­ha et­te­võt­te vee­bi­le­hel, aga võib ka kir­ju­ta­da või he­lis­ta­da klien­di­tee­nin­dus­se.

Elekt­ri­le­vi tel­li­mu­sel käi­vad ju­ba tööd Ida-Har­ju­maa naab­ru­ses Jõe­läht­me val­las. Esi­me­se­na said seal kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se Jõe­suu ja Uus­kü­la kü­la ela­ni­kud, pea­gi val­mib lai­ri­ba­võrk Haap­ses. Tu­le­val aas­tal ha­ka­tak­se ehi­ta­ma Nee­mes ja Ka­ber­nee­mes. Pro­jek­tee­ri­mi­ne hak­kab lõp­pe­ma ka Kuu­sa­lu val­la Valk­la kü­la osas.

Kui paljude riigitoetusega aadressideni võrk välja ehitatakse ja miks aastaid tagasi esitatud sooviavaldused ei loe, saab lugeda 16. septembri Sõnumitoojast.