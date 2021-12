Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kut­sus ko­da­ni­ku­päe­val, 26. no­vemb­ril val­la­rah­va Aru­kü­la rah­va­ma­ja, kus esi­nes an­sam­bel Nai­sed Köö­gis. See­jä­rel ja­ga­ti tä­nu­kir­ju tub­li­de­le ko­da­ni­ke­le ning kuu­lu­ta­ti väl­ja Raa­si­ku val­la aas­ta sport­la­sed ja noo­red ees­ku­jud.

Ame­tist lah­kuv val­la­va­nem And­re Sepp sõ­nas, et ko­da­ni­ku­päe­val on tä­he­le­pa­nu ko­da­ni­kuak­tiiv­su­sel, -jul­gu­sel ja -vää­ri­ku­sel: „Sel­lel päe­val on pas­lik aval­da­da kii­tust oma kaas­ko­da­ni­ke­le, ini­mes­te­le, kes on meie kõr­val.“

Koos ha­ri­dus- ja sot­siaa­l­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja­ga an­dis And­re Sepp val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad ini­mes­te­le, ke­da val­lae­la­ni­kud mär­ka­sid ja olid esi­ta­nud tun­nus­ta­mi­seks.

Hel­le Va­ga tä­na­ti raa­ma­tu „Gra­nii­ti raiu­tud mä­les­tu­sed“ idee al­ga­ta­mi­se, lu­gu­de ko­gu­mi­se ja koos­ta­mi­se eest. Il­se Tud­re päl­vis tä­nu­kir­ja ko­du­loo­li­se ma­ter­ja­li ko­gu­mi­se ning raa­ma­tu „Raa­si­ku ja te­ma ümb­rus aja­voo­lus“ koos­ta­mi­se ja väl­jaand­mi­se eest. Lee­na Möl­si tun­nus­ta­ti 30aas­ta­se Ees­ti las­teor­ga­ni­sat­sioo­ni ELO ak­tiiv­se ja rõõm­sa­meel­se ve­da­mi­se eest Aru­kü­las. Pa­nu­se eest Aru­kü­la elu­kesk­kon­na il­me pa­ran­da­mi­sel päl­vi­sid tä­nu­kir­ja Kei­di Nur­ja ja Mar­ge Sa­lu­rand. Tii­na Rüh­ka sai tä­nu­kir­ja kind­la­käe­li­se ja mo­ti­vee­ri­tud töö eest val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he­na. Ühen­da­va ko­gu­kon­naü­ri­tu­se „Tee Raa­si­ku­le!“ al­ga­ta­mi­se ja eest­ve­da­mi­se eest tun­nus­ta­ti Mar­git Ee­ri­kut.

Hil­je Kits päl­vis tä­nu­kir­ja kui val­la pi­kaaeg­ne ela­nik, Ei­no Roo­sioks ho­bi­ta­lu pi­da­mi­se eest, Tuu­li Maas­tik hoo­li­va suh­tu­mi­se ja rõõ­mu too­mi­se eest abi­va­ja­ja­te­le, Kä­di Kii­rend en­neaeg­se­te­le bee­bi­de­le hea­te­ge­vus­li­ku riie­tep­ro­jek­ti el­lu­kut­su­mi­se ja eest­ve­da­mi­se eest, Rait Tamm kui Raa­si­ku rah­va­ma­ja hea koos­töö­part­ner ja toe­ta­ja, Ing­rid Tei­no va­ba­taht­li­ku­na ko­gu­kon­naü­ri­tus­te kau­nis­ta­mi­se ja hea­kor­da pa­nus­ta­mi­se eest, Pil­le Trol­la mem­me­de füü­si­se ja vai­mu hoid­mi­se eest.

Tä­nu­kir­jad ja puu­vil­ja­kor­vi suu­re pa­nu­se ja pü­hen­du­mu­se eest val­la ini­mes­te ter­vi­se eest hoo­lit­se­mi­sel päl­vi­sid pe­rears­tid Hel­gi Vain ja An­na Prist­roms­ka­ja koos oma mees­kon­da­de­ga.

