Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­dab kol­ma­päe­val, 23. ap­ril­lil Iga­ve­re kü­la Hii­re­kõr­va ka­tast­ri­ük­su­se ja lä­hia­la de­tailp­la­nee­rin­gu ava­li­ku aru­te­lu. Pla­nee­rin­gu­ga ka­van­dab erai­si­kust aren­da­ja kül­la li­gi 5 hek­ta­ri suu­ru­se­le põl­lu­le 13 ela­muk­run­ti, iga krun­di mi­ni­maal­ne suu­rus on 3000 ruut­meet­rit.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas detailpla­nee­rin­gu 2020. aas­tal. Tä­na­vu jaa­nua­ris an­dis val­la­va­lit­sus tea­da, et on ot­sus­ta­nud Hii­re­kõr­val pla­nee­rin­gu vas­tu võt­ta ja pa­neb sel­le ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le. Ava­lik väl­ja­pa­nek oli 30. jaa­nua­rist 13. veeb­rua­ri­ni. Ava­li­kus­ta­mi­se ajal saat­sid Iga­ve­re kü­la 16 ela­nik­ku Hii­re­kõr­va aren­du­se koh­ta val­la­va­lit­su­se­le ühis­pöör­du­mi­se. See­tõt­tu ot­sus­tas val­la­va­lit­sus kor­ral­da­da de­tailp­la­nee­rin­gu ava­li­ku aru­te­lu.

Iga­ve­re kü­la­va­nem An­ne-Mai He­le­mäe üt­les, et kü­la aren­gu­le kätt et­te pan­na ei ta­he­ta, kuid rah­vas soo­vis oma mu­re­ko­had ära rää­ki­da ja an­da mõ­ned soo­vi­tu­sed.

„Ideaa­lis mui­du­gi näe­me, et uu­si ela­muid tu­leks sin­na vä­hem, kuid aren­dus vas­tab val­la üldp­la­nee­rin­gu­le. Soo­vi­me, et uu­sa­ren­dus ei jääks kü­la sis­se omaet­te kap­sel­du­nud lin­na­kuks, sel­leks soo­vi­ta­me muu­ta näi­teks ka­van­da­tud män­gu­väl­ja­ku asu­koh­ta, et see kut­suks ka prae­gu­seid kü­la­lap­si män­gi­ma,“ rää­kis kü­la­va­nem.

Ela­ni­ke jaoks ka­he olu­li­sema Hii­re­kõr­va aren­du­se­ga seo­tud tee­ma­na tõi ta väl­ja tee­de sei­su­kor­ra ja liik­lu­so­hu­tu­se. An­ne-Mai He­le­mäe sel­gi­tas, et Aru­kü­la ja ko­du va­het ra­tas­te­ga liik­le­va­te Iga­ve­re las­te jaoks po­le prae­gu­sel hõ­re­da liik­lu­se­ga Männimäe teel sõit­mi­ne enam ohu­tu, kui uu­sa­ren­dus toob kit­sa­le kü­la­tee­le iga­päe­va­selt juur­de li­gi­kau­du 20 au­tot: „Pla­nee­rin­gus on et­te näh­tud küll Sau­na­kü­la tee osa­li­ne laien­da­mi­ne ning on vä­ga to­re, kui see suur­te au­ku­de­ga tee saab kor­da, kuid Män­ni­mäe tee­le head la­hen­dust ei pais­ta.“

Män­ni­mäe tee paa­ri­sa­ja-meet­ri­se lõi­gu la­si kü­la­rah­vas mõ­ned aas­tad ta­ga­si oma ku­lul as­fal­tee­ri­da, kuid teel puu­dub tu­gev alus­põ­hi ning kar­de­tak­se, et see ei pea olu­li­selt suu­re­ne­va­le liik­lus­koor­mu­se­le vas­tu, eri­ti ela­mue­hi­tu­se ajal, kui sealt­kau­du hak­ka­vad sõit­ma ka ras­ke­veo­kid.

Raa­si­ku val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ind­rek Mikk lu­bas, et neist ning ela­ni­ke kir­jas too­dud teis­test mu­re­dest ja et­te­pa­ne­ku­test kõ­nel­dak­se 23. ap­ril­li aru­te­lul.