„Mul on olnud väga head kolleegid, see on suur väärtus,“ ütleb Aruküla endine perearst Helgi Vain.
Tema viimane tööpäev Aruküla tervisekeskuses oli 30. septembril. 1. oktoobrist lõpetas tegevuse talle kuulunud OÜ Aruküla Ambulatoorium ning pensionile siirdunud tohtri asemel hakkavad Aruküla inimesi ravima teise ettevõtte arstid.
Jõelähtmest pärit Helgi Vain õppis pediaatriks ja suunati pärast ülikooli lõpetamist 1988. aastal tööle Kehrasse. Aasta hiljem kutsus Aruküla ambulatooriumi toonane jaoskonnaarst Mairi Piir ta Arukülla.
„Ütles, et tahab suvel puhata ja on vaja asendajat. Tema kõrval oli kogenud vanemõde Elvi Kivi, kes oli tol ajal minu koolitaja,“ meenutab Helgi Vain.
Kui Eestis hakati minema üle perearstisüsteemile, läks ka Helgi Vain õppima, sai pereastrikutse 1997. aastal esimestes gruppides. Siiski otsustati toona, et Aruküla perearstiks saab suurte kogemustega üldarst Mairi Piir, Helgi Vain jätkas lastearstina. Esialgu töötati OÜ Raasiku Ambulatoorium all, 2006. aastal moodustati OÜ Aruküla Ambulatoorium, perearstina jätkas Helgi Vain.
Aastakümneid hiljem leiab ta, meditsiin on aegade jooksul palju muutunud – kuigi haigused on suuresti jäänud samaks, osatakse neid tänapäeval paremini diagnoosida. Ka ravi on tõhusam. Helgi Vain toob näite, kui paarkümmend aastat tagasi kaasnes insuldiga enamasti voodihaigeks jäämine, siis nüüd võib sama haigusega inimene saada liikumisvõime täiesti tagasi. See on müstiline, mida suudetakse meditsiinis teha, tõdeb ta.
Samas on tänapäeva inimesed „doktor Google“ abiga varmad ise diagnoose panema: „Kui olin internatuuris, öeldi, et teie olete arst, teie otsustate. Praegu pöörduvad inimesed arsti poole sageli nii, et neil on endal suur nii-öelda soovide puu ning arstil tuleb hakata välistama haiguseid, mida tal kindlasti ei ole.“
Koroona-aega meenutab Helgi Vain ajana, mil isegi varem tavalised nohu ja köha tekitasid hirmu ning teadmatust, kuidas ravida: „Kui vanasti olid katkuepideemiad, mis inimestele midagi õpetasid, siis meile andis Covid palju teadmisi ja kogemusi juurde.“
Ligi 37 aastat Aruküla rahvast ravinud Helgi Vain rõõmustab, et kohalikud inimesed on teda usaldanud. Samuti on tal hea olnud kuulda, kuidas pereõed üksteist õpetavad, et doktor Vain ütles, et seda tuleb teha nii: „Mäletan siiani doktor Piirilt saadud nõuandeid, et haigel peab olema tugev süda, kui hakkad vett väljutavaid rohtusid andma. Nüüd on õed öelnud, et räägivad haigetele nii, nagu mina räägiksin. Kõik me anname järgmisele põlvkonnale midagi üle, nii on aja kulg.“