HELEN JÜRJO ja SILVER EENSAAR Kehrast on rogaini maailmameistrid

Hispaanias juuli alguses toimunud rogaini maailmameistrivõistlustel võitsid segapaaride arvestuses esikoha Kehras elavad Silver Eensaar ja Helen Jürjo.

Rogain on võistkondlik valik-

orienteerumine, kus tuleb pika kontrollaja jooksul koguda punkte maastikule paigutatud kontrollpunkte läbides. Maailmameistrivõistlustel tuleb kontrollpunkte läbida 24 tunni ehk ühe ööpäeva jooksul.

Rogaini 19. maailmameistrivõistlused kestsid 5. juuli südapäevast 6. juuli lõunani. Võistlused toimusid Hispaania põhjaosas Sierra de Pinarese piirkonnas. Võistluskeskus asus merepinnast umbes 1100 meetri kõrgusel, võistlusmaastiku kõrgemad tipud sellest veel ligi kilomeeter kõrgemal. MMil osalesid üle 350 võistkonna rohkem kui 750 orienteerujaga 30 riigist. Võistkond Seikluste Selts ehk Silver Eensaar ja Helen Jürjo saavutas esikoha segavõistkondade klassis ehk võistkondadest, kus on vähemalt 1 mees ja 1 naine, vanusepiirangut ei ole.

„Võidust isegi rohkem üllatas mind see, et olime üldkokkuvõttes neljandad. Meie ees olid vaid kolm tugevat noorte meeste võistkonda. Meile järgnesid veel 345 tiimi,“ sõnas Helen Jürjo.

Tema ja Silver Eensaar läbisid võistluse jooksul 103 kilomeetrit ja 6152 tõusumeetrit: „Võistluse esimene päev oli palavuse tõttu raskem, kuid öösel langes temperatuur alla 20 kraadi. Tänu sellele kulgesid lõpuni jäänud tunnid kergemalt. Kokku jõudsime 87 kontrollpunktist läbida 57.“

Saaremaalt pärit Helen Jürjo on Anija vallas elanud 4 aastat. Ta on Saaremaa kolme päeva jooksu üks korraldajaid. Orienteerumisega hakkas tegelema 10 aastat tagasi, kui pärast puukborrelioosi nakatumist ei saanud enam mõnda aega joosta. Möödunud aastal võitis Missos toimunud Euroopa meistrivõistlustel rogainis koos Arthur Raichmanniga veteranide segavõistkondade pronksmedali.

Silver Eensaar, kes kolis Kehrasse pool aastat tagasi, on orienteerumisega tegelenud lapseeast, alates 1986. aastast. Rogainiga tegeleb alates 2004. aastast ning on selles tulnud mitmekordseks maailmameistriks – 2012. ja 2013. aastal võistkondlikus arvestuses koos venna Rain Eensaarega, 2014. aastal oli meeskonnas ka Timmo Tammemäe. 2015. aasta rogaini MMil võitis Silver Eensaar koos vennaga hõbemedali. Ta on tulnud ka Euroopa meistriks ning võitnud EMidelt 3 hõbemedalit. 20 aastat on Silver Eensaar harrastanud ka seiklussporti. Ta on ka selles võitnud võistkondlikult nii MM kui EM-medaleid.

Kehrast osalesid rogaini MMil veel Marje Viirmann ja Riika Ploompuu. Marje Viirmann saavutas koos Eduard Pukkoneniga segapaaride ultraveteranide (65aastased ja vanemad) klassis 3. koha, üld-

arvestuses said nad 135. koha. Riika Ploompuu tiimikaaslane oli Ilmar Raap, nemad said superveteranide (55aastased ja vanemad) arvestuses 9. koha.