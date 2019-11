Vel­ko AV ju­ha­ta­ja ERIK JÜ­RIÖÖ, ole­te nüüd aas­ta ja mõ­ned kuud ol­nud ame­tis, kui­das on läi­nud?

„Kui­gi kom­mu­naa­let­te­võt­te juh­ti­mi­sel on pa­ra­ta­ma­tult suu­rem po­tent­siaal nii-öel­da ham­bus­se jää­mi­sel ning Vel­kos­se tul­les ei ol­nud mul sel­lest tööst et­te­ku­ju­tust, olen ra­hul. Siin on vä­ga tub­lid ini­me­sed, tu­gev mees­kond. Kui öel­dak­se, et et­te­võ­te lä­heb ju­hi nä­gu, siis meil on pi­gem juht läi­nud et­te­võt­te või mees­kon­na nä­gu.“

Mul­lu su­vel, kui asu­si­te Vel­kot juh­ti­ma, oli et­te­võ­te suu­re muu­tu­se ees – ke­va­dest läks soo­ja­toot­mi­ne era­fir­ma kät­te, Vel­ko­le jäid vaid soo­jat­ras­sid.

„Li­saks oli tea­da, et hak­ka­me Aeg­vii­dus ühis­vee­vär­ki ehi­ta­ma. Ses mõt­tes oli al­gus tões­ti pä­ris hir­mu­tav, ku­na vä­ga pal­ju ot­su­seid tu­li vas­tu võt­ta olu­kor­ras, kus mul oli veel vä­he in­for­mat­sioo­ni. Kuid tun­dub, et teh­tud said õi­ged ot­su­sed. Te­ge­li­kult oli siin­ne mees­kond ko­gu et­te­val­mis­ta­va töö ju­ba ära tei­nud, mi­nul tu­li vaid ju­ha­tus­te ta­san­dil as­jad lä­bi rää­ki­da ja kok­ku lep­pi­da.“

Loe pikemalt 30. oktoobril ilmunud Sõnumitoojast. Alates 6. novembrist on täismahus artikkel kättesaadav ka siinsamas veebis.