Eesti Matkaliit on kuulutanud välja rahvahääletuse aasta matkategijate selgitamiseks 4 kategoorias. Aasta matkategelase üks viiest nominendist on Aegviidu matkafestival, mida korraldab MTÜ Matkakultuur. Festivali kohta on kirjutatud, et Eesti matkapealinnas toimuv festival põimib kokku mitmekesise matkakogemuse, loodusteadlikkuse ja kogukondliku elamuse. Rahvaüritus pakub külastajatele üle 20 erineva matka, lisaks praktilisi töötube ja inspireerivaid loenguid matkamise ja loodusega seotud teemadel: „Aegviidu matkafestival annab Eestis matkamisele uue hingamise viies inimesed metsa, rohe- ja liikumiskultuuri ning kogukondliku elamuse keskele. Selle kaudu areneb Eesti matkakultuur.“ Rahvahääletus kestab 23. novembri südaööni, link on Eesti Matkaliidu kodulehel.