Ees­ti Mat­ka­liit on kuu­lu­ta­nud väl­ja rah­va­hää­le­tu­se aas­ta mat­ka­te­gi­ja­te sel­gi­ta­mi­seks 4 ka­te­goo­rias. Aas­ta mat­ka­te­ge­la­se üks viiest no­mi­nen­dist on Aeg­vii­du mat­ka­fes­ti­val, mi­da kor­ral­dab MTÜ Mat­ka­kul­tuur. Fes­ti­va­li koh­ta on kir­ju­ta­tud, et Ees­ti mat­ka­pea­lin­nas toi­muv fes­ti­val põi­mib kok­ku mit­me­ke­si­se mat­ka­ko­ge­mu­se, loo­dus­tead­lik­ku­se ja ko­gu­kond­li­ku ela­mu­se. Rah­vaü­ri­tus pa­kub kü­las­ta­ja­te­le üle 20 eri­ne­va mat­ka, li­saks prak­ti­li­si töö­tu­be ja ins­pi­ree­ri­vaid loen­guid mat­ka­mi­se ja loo­du­se­ga seo­tud tee­ma­del: „Aeg­vii­du mat­ka­fes­ti­val an­nab Ees­tis mat­ka­mi­se­le uue hin­ga­mi­se viies ini­me­sed met­sa, ro­he- ja lii­ku­mis­kul­tuu­ri ning ko­gu­kond­li­ku ela­mu­se kes­ke­le. Sel­le kau­du are­neb Ees­ti mat­ka­kul­tuur.“ Rah­va­hää­le­tus kes­tab 23. no­vemb­ri sü­daöö­ni, link on Ees­ti Mat­ka­lii­du ko­du­le­hel.