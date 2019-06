BMI Monier lõpetab katusekivide tootmise

Märtsis 30. sünnipäeva tähistanud katusekivitehas BMI Monier saatis möödunud nädalal välja pressiteate, et Kiiu tehases laiendatakse käesoleva aasta lõpus katuse metallist lisatarvikute tootmist senises katusekivitsehhis, kus katusekive toodetakse veel kuni suve lõpuni. Ettevõtte finantsjuht Krista Vulp selgitab, et katusekivitsehhi jätkamiseks oleks vaja suuremahulisi investeeringuid, tootmisliin on pärit 1989. aastast. Katusekivide tootmisega on BMI Monieri 32 töötajast seotud 6, kellele finantsjuhi sõnul püütakse leida uus amet. Suve jooksul toodetakse Est-Steini katusekivide tänavuse aasta varu. Edaspidi hakatakse sama kaubamärgiga katusekive tootma Soomes. Kiius jätkab tööd BMI Monieri ladu, kus on nii Est-Steini katusekive kui ka metall-tarvikuid. Kuna katusekivide turul on tihe konkurents, siis müügihinda Soomes tootmine ei tõsta. Katusekivi liin seisis Kiius ka aastatel 2013-2017, siis seadmeid lahti ei võetud. Est-Steini katusekive toodeti sel ajal samuti Soomes, kiviliin käivitati Kiius uuesti kaks aastat tagasi.