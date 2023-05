Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se möödu­nud nä­da­lal al­ga­ta­tud orien­tee­ru­mis­män­gu­le „Avas­ta Kuu­sa­lu val­da“ oli käe­so­le­va nä­da­la teisipäe­va sei­su­ga re­gist­ree­ru­nud 116 osa­le­jat. Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti Ere Ui­bo sõ­nul on li­gi poo­led neist asu­nud orien­tee­ru­mis­punk­te lä­bi­ma. Kõi­ge usi­nam osa­le­ja on kü­las­ta­nud Kuu­sa­lu val­la ter­ri­too­riu­mil va­li­tud 61 punk­tist ju­ba 56. Ka on ju­ba pos­ti­tud ürituse gruppi Facebookis orien­tee­ru­mis­punk­ti­dest esi­me­sed fo­tod. Mäng toimub Na­vi­cupi äpis. Ere Ui­bo too­ni­tas, et te­gu ei ole kii­ru­se pea­le võist­lu­se­ga, soov on, et osalejad tunneksid rõõmu valla huvitavate punktide külastamisest, orien­tee­ru­mis­punk­te on või­ma­lik lä­bi­da 17. sep­temb­ri­ni. Ta li­sas, mängu jooksul tuleb veel üllatusi, ka uusi punkte, et neil, kes kogu raja kiiresti läbi teevad, oleks midagi uut oodata. Kes on lä­bi­nud vä­he­malt 30 orien­tee­ru­mis­punk­ti, nen­de va­ha­le loo­si­tak­se oktoobris väl­ja spon­so­ri­telt saa­dud au­hin­nad.