Jaa­nua­ri vii­ma­sel lau­päe­val kor­ral­das val­laa­su­tus Raa­si­ku Val­la Sport Aru­kü­la jää­väl­ja­kul suu­re ta­lis­por­di­päe­va. Ka­vas olid kõi­gi­le soo­vi­jai­le mõel­dud sport­li­kud te­ge­vu­sed ja võist­lu­sed, toi­mus jää­ho­ki­tur­niir, kus võist­le­sid Tal­lin­na Har­ras­ta­ja­te Ho­ki­lii­gas osa­le­vad mees­kon­nad. Aru­kü­la Pal­li­män­gu­de Klu­bi ja Keh­ra ho­ki­mees­kon­nad pidasid sõp­rus­män­gu, ko­gu päe­va oli ava­tud koh­vik. Õh­tul toimus ui­su­dis­ko, muu­si­kat män­gis Aru­kü­las elav DJ Ker­mo Hert.

„Rah­vast oli nii pal­ju, et vae­valt mah­tu­sid väl­ja­ku­le ära,“ sõ­nas Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Uku Hins­berg.

Ka möö­du­nud nä­da­la­la­va­he­tu­sel, ree­de ja lau­päe­va õh­tul kel­la seits­mest küm­me­ni sai Aru­kü­las ui­su­ta­da muu­si­ka saa­tel. Muu­si­kat las­ti staa­dio­ni­ma­ja kõ­la­ri­test. Ui­su­ta­jaid ja­gus, nii lap­si kui täis­kas­va­nuid, käi­di ka pe­re­de­ga. Uku Hins­berg plaa­nib ui­su­ta­ja­te rõõ­muks jää­väl­ja­kul muu­si­kat las­ta ka edas­pi­di ree­de, lau­päe­va ja pü­ha­päe­va õh­tu­ti sa­ma­del kel­la­ae­ga­del.

Aru­kü­la jää­väl­jak on sel­lel tal­vel ala­tes 17. no­vemb­rist ol­nud ava­tud iga il­ma­ga – ku­na väl­jak on va­rus­ta­tud kül­ma­sead­me­ga, pü­sib jää ka soo­jak­raa­di­de­ga. Ui­su­ta­ma saa­vad sin­na min­na kõik soo­vi­jad ja see on ta­su­ta. Eel­ne­valt võiks Raa­si­ku val­la ko­du­le­hel ole­vast ka­lend­rist vaa­da­ta, et sa­mal ajal po­leks väl­ja­kul ho­kit­ree­nin­guid.

Hom­mi­kul ja en­ne­lõu­nal on jää­väl­ja­kul sa­ge­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­nid – ui­su­ta­mis­tun­de tee­vad seal Aru­kü­la põ­hi­kool, va­ba wal­dorf­kool ja Raa­si­ku kool. Nel­jal õh­tul on ka mõ­ned ho­kit­ree­nin­gud.

„Kahel päe­val nä­da­las on ho­ki­t­ren­nid las­te­le. Kaks kor­da nä­da­las treenivad jääväljakul Aruküla Pallimängude Klubi hokisõbrad, kor­ra nä­da­las käi­vad Aru­kü­las tree­ni­mas Keh­ra, Sa­ku ja Lau­päe­va­ho­ki män­gi­jad. Jäämester teeb masinaga jää puhtaks igal hommikul ning pärast kooliõpilaste uisutunde ja treeninguid, muul ajal on jää­väl­jak va­ba. Mui­du­gi, kui lund sa­jab, tu­leb jääd pi­de­valt pu­has­ta­da,“ rää­kis Uku Hins­berg.

Kui staa­dio­ni­meis­ter on ko­hal, on ko­ha­peal või­ma­lik uis­ke lae­nu­ta­da: „Eral­di ini­mest meil po­le, kes ui­su­lae­nu­tu­se­ga te­ge­leks. Ala­tes kel­la kol­mest ku­ni õh­tu­l kella kümneni on spor­di­saa­lis ad­mi­nist­raa­tor, va­ja­du­sel saab ka te­malt uis­ke kü­si­da. Neid on nii las­te­ kui täis­kas­va­nute suuruses.“

Uis­ku­de lae­nu­ta­mi­ne on sa­muti ta­su­ta.

„Aru­kü­la rah­val on ena­mas­ti ju­ba oma ui­sud ole­mas, neid, kes ta­ha­vad meilt lae­na­ta, po­le pal­ju. Kui teek­si­me sel­lest ta­su­li­se tee­nu­se, peaks ole­ma töö­ta­ja, kes on ko­gu aeg ko­ha­peal. Se­ni on uis­ku­de lae­nu­ta­jaid ol­nud vä­he, vaid ta­lis­por­di­päe­val oli roh­kem soo­vi­jaid,“ lau­sus Raa­si­ku Val­la Spor­di juht.

Aru­kü­la jää­väl­jak on ava­tud va­ra­ke­va­de­ni, kui kaua täp­selt, sõl­tub il­ma­dest.