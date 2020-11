Raa­si­ku val­la jäät­me­jaam val­mis su­ve lõ­pus, kuid kesk­kon­naa­met väl­jas­tas te­gut­se­mi­seks va­ja­li­ku re­gist­ree­ri­mis­tõen­di üle­möö­du­nud nä­da­lal. Sel­lest järg­mi­sel päe­val, 22. ok­toob­ril ha­ka­ti jäät­meid vas­tu võt­ma. Pi­du­lik ava­mi­ne oli möö­du­nud ree­del, 30. ok­toob­ril. Jäät­me­jaam asub Aru­kü­la-Ka­le­si tee ää­res Ra­ve­ni pu­has­tus­sead­me­te bas­sei­ni­de krun­dil.

Jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­se eel­lu­gu ula­tub 2018. aas­ta ke­va­des­se, kui MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus esi­tas KI­Ki­le taot­lu­se saa­da toe­tust nii Ani­ja kui Raa­si­ku val­da jäät­me­jaa­ma­de ra­ja­mi­seks. Kum­ma­gi jäät­me­jaa­ma te­ge­mi­se ku­lu­deks ar­ves­ta­ti 134 398 eu­rot. KIK ot­sus­tas sü­gi­sel toe­ta­da mõ­le­mat sel­lest 94 078 eu­ro­ga. Ani­ja val­la jäät­me­jaam Keh­ras ava­ti tä­na­vu veeb­rua­ris.

Raa­si­ku val­la jäät­me­jaa­ma ava­mi­sel üt­les Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se te­gev­juht Tõ­nu Tup­pits, et te­gu on Har­ju­maal mär­gi­li­se tä­hen­du­se­ga jäät­me­jaamaga, mi­da planeeriti üli­kaua ja mit­mes­se koh­ta.

Ka val­la­va­nem And­re Sepp mee­nu­tas, kui jäät­me­jaa­ma al­les ka­van­da­ti, pai­gu­ta­ti se­da plaa­ni­des kord üh­te, kord tei­se koh­ta. Ta li­sas, kui 30×30 meet­ri suu­ru­se­le ala­le jäät­me­jaa­ma ha­ka­ti ra­ja­ma, ei osa­nud kee­gi öel­da, kas see ala on pii­sav: „Kõik, kes on sar­na­sed ­jaa­mad va­rem ava­nud, on jõud­nud sel­gu­se­le, et need on väi­ke­sed. Loo­dan siis­ki, et meie val­la­le sel­lest mõ­neks ajaks pii­sab, ka maad meil ja­gub.“

