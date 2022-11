Aruküla tankla on avatud

Alates esmaspäevast saab tankida Aruküla sissesõidutee ääres asuvas Jetoili uues automaattanklas. Detailplaneering Lagedi-Aruküla-Peningi maantee ning Tallinna maantee ristmiku äärsele alale tehti 2017. aastal, kui sinna kavatses tankla rajada AS Euro Oil. Kui Alexela ostis Euro Oili, jäi ettevõtmine soiku. Raasiku vallavalitsus pidas kütusemüüjatega läbirääkimisi, kuni AS Jetoil avaldas soovi Arukülla tankla rajada. Seda hakati kavandama eelmise aasta kevadel. Tankla valmis ligi poolteist kuud tagasi, kuid avamine viibis vajalike lubade ja kooskõlastuse saamise tõttu. Kütusetankla on Raasiku vallas esimene, seni olid Arukülale lähimad kütusejaamad Jüris ja Lagedil. Ka Lagedi tankla kuulub Jetoilile, ettevõttel on Ida-Harjus tanklad veel Kiius, Kotka-Ristil, Kuivajõel.