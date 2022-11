Ani­ja val­la­va­lit­sus on keh­tes­ta­nud Keh­ra Põr­gu­põh­ja lin­nao­sa ää­rea­lal, Mul­la tä­nav 6 asu­va val­la­le kuu­lu­va maaük­su­se ja sel­le lä­hia­la de­tailp­la­nee­rin­gu. Li­gi­kau­du 3,5 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le on ka­van­da­tud 8 ela­muk­run­ti ning hal­ja­sa­la. Ne­li ela­muk­run­ti on pla­nee­ri­tud C. R. Ja­kob­so­ni tä­na­va äär­de Väl­ja tä­na­va pool­ses­se os­sa, ne­li Põh­ja tä­na­va pool­ses­se osas­se üm­ber ga­raažide. Kõi­ge väik­se­ma krun­di suu­rus on 1273 ruut­meet­rit, kõi­ge suu­rem 2690 ruut­meet­rit. Iga­le krun­di­le on lu­ba­tud ehi­ta­da üks ela­mu ja kaks abi­hoo­net. Ela­mu võib ol­la ku­ni ka­he­kord­ne ja mak­si­maal­selt 9 meet­rit kõr­ge, abi­hoo­ned ühe­kord­sed.

Krun­ti­de­le tu­le­vad juur­de­pää­sud Mul­la ja C. R. Ja­kob­so­ni tä­na­va­telt. Pla­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tud tee­de ja tras­si­de ra­ja­mi­seks suu­ri puid lik­vi­dee­ri­da ei ole et­te näh­tud.

Li­gi pool pla­nee­rin­gua­last, 9794 ruut­meet­rit, on ko­ha­li­ke ela­ni­ke soo­vil ja et­te­pa­ne­kul jäe­tud hal­ja­sa­la­ maaks. Seal on kõrg­hal­jas­tu­se­ga park­mets, mi­da on või­ma­lik ka­su­ta­da puh­kea­la­na ja ko­gu­kon­na te­ge­vus­teks.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et järg­mi­se­na tu­leb pla­nee­rin­gua­la krun­ti­da, see­jä­rel tel­li­da ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ning elekt­ri­süs­tee­mi­de pro­jek­tid, et tu­le­val ke­va­del saaks alus­ta­da kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de ra­ja­mi­se­ga. Ra­ha sel­leks ka­van­da­tak­se järg­mi­se aas­ta val­laee­lar­ves­se: „Prae­gu­seid hin­da­sid ar­ves­ta­des on va­ja um­bes 150 000 eu­rot.“

Kui kom­mu­ni­kat­sioo­nid val­mis, pan­nak­se ela­muk­run­did ava­li­ku­le enam­pak­ku­mi­se­le.

„Ilm­selt müü­me esial­gu hoo­nes­tu­sõi­gust, sõl­mi­me võ­laõi­gus­le­pin­gu ning kui tea­tud osa ela­must on ehi­ta­tud, sõl­mi­me iga krun­di ost­ja­ga as­jaõi­gus­le­pin­gu, mil­le­ga nad saa­vad maa oma­ni­keks. Tee­me nii põh­ju­sel, et krun­did ei jääks kel­le­gi pen­sio­ni­sam­baks, soo­vi­me need müüa ini­mes­te­le, kes ta­ha­vad ja hak­ka­vad meie val­da oma ko­du ehi­ta­ma,“ rää­kis Rii­vo Noor.

Esial­gu loo­tis val­la­va­lit­sus Mul­la tä­na­va maaük­su­se­le pla­nee­ri­da 15 ela­muk­run­ti, kuid sel­le­ga ei ol­nud Põr­gu­põh­ja ela­ni­kud nõus. Nad ko­gu­sid all­kir­ju pe­tit­sioo­ni­le, mil­-

les oldi vas­tu, et nen­de ko­du­lä­he­da­ne met­sa­tukk muu­de­taks kin­nis­va­raa­ren­du­seks. Val­la­va­nem saa­vu­tas ela­ni­ke esin­da­ja­te­ga kok­ku­lep­pe, et krun­te tu­leb maaük­su­se­le poo­le vä­hem, kui alg­selt ka­van­da­ti.