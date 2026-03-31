Ees­ti­maa Spor­di­lii­du 2026. aas­ta meist­ri­võist­lus­tel noor­mees­te kä­si­pal­lis või­tis esi­ko­ha Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi võist­kond.

Tä­na­vu osa­le­sid 10 võist­kon­da U14 va­nu­sek­las­sist ehk 2012.-2014. aas­tal sün­di­nud noor­me­hed. Meis­ter sel­gus ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes, mõ­le­ma eta­pi män­gud toi­mu­sid Aru­kü­las. Esimesel etapil 12.-13. detsembril osalesid 8 võistkonda, teisel etapil 7.-8. märtsil 10 võistkonda.

Esimesel turniiril jagati 8 võistkonda 2 alagruppi. B-alagrupi võitis 6 punktiga Aruküla SK võistkond. HC Tallinn 1. võistkond alistati 22:10, Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu 26:20 ja HC Tallas 25:14. Poolfinaalis võitsid Aruküla käsipallurid A-alagrupis 2. koha saanud HC Viimsi/Vitamiin Well meeskonda 14:9 ning esikohamängus A-alagrupi võitjat Rae Handballi 24:15.

HC Kehra meeskond sai A-alagrupis Viimsi ja Rae võistkondadega võrdselt 2 võitu ja ühe kaotuse ehk 4 punkti – Rae meeskond alistati 24:25 ja HC Tallinn 2. võistkond 47:15, kuid Viimsile kaotati 16:19. Kuna kehvem väravate vahe jättis Kehra meeskonna alagrupis 3. kohale, tuli järgmistes mängudes võistelda kohadele 5.-8. HC Kehra noored võitsid mõlemad mängud – HC Tallinn 1. võistkond alistati 17:15 ja HC Tallas 24:19. See tagas Kehrale avaetapil 5. koha.

Teisel etapil osalenud 10 võistkonda jagati 3 alagruppi. Aruküla SK võistkond oli seekord A-alagrupis ning võitis mõlemad mängud: Tallas alistati 22:15 ja HC Tallinn 1. võistkond 22:10. Poolfinaalmäng C-alagrupi võitnud HC Viimsi/Vitamiin Well meeskonna vastu lõppes 14:14 viigiga ning viimases mängus võitis Aruküla meeskond B-alagrupi võitnud HC Tallinn 2. võistkonda 22:11.

Meistrivõistluste kokkuvõttes liideti kahe etapi kohapunktid. Mõlemad etapid võitnud Aruküla SK meeskond tuli 20 punktiga spordiliidu Jõud meistriks. Võistkonda kuulusid Ats Korjus, Harri Raukas, Kaur Kerson, Romet Remlik, Tommi Mäelt, Karl Arthur Kolter, Markus Tamme, Juhan Korjus, Romet Svilberg, Johannes Asuja, Oleg Izosin, Kristofer Vaan, Tanel Piper ja Hugo Pärtel. Nende treenerid on Andrus Rogenbaum ja Toivo Järv.

HC Kehra meeskond sai kahe etapi kokkuvõttes 10 punktiga 6. koha. Esimese etapi 5. koha eest saadud 6 punktile liideti 2. etapil 7. koha eest 4 punkti. Teisel etapil kaotasid Kehra käsipallurid mõlemad alagrupimängud: Rae Handballile jäädi alla 22:31 ja HC Tallinn 2. võistkonnale 12:18. Esimene kohamäng Tallinna Käsipalliakadeemiaga lõppes 24:24 viigiga, viimase mängu HC Tallinn 1. võistkonna vastu võitis Kehra 29:10.

Ainult teisel etapil osalenud HC Raasiku võistkond tuli seal 5 punktiga 6. kohale, meistrivõistluste kokkuvõttes tähendas see 9. kohta. Oma alagrupis sai Raasiku meeskond 4 punktiga 2. koha – esimene mäng HC Viimsi/Vitamiin Well meeskonna vastu küll kaotati 17:25, kuid seejärel alistati Tallinna Käsipalliakadeemia 17:16 ja Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu 25:23. 4.-6. koha mängudes jäid Raasiku noored 22:25 alla Tallasele ja 10:26 Rae Handballile.