Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas 26. märt­si is­tun­gil pi­ken­da­da Kuu­sa­lu val­la kor­ral­da­tud jäät­me­veo han­ke­le­pin­gut veel 24 kuu ehk ka­he aas­ta võr­ra ning vo­li­tas MTÜd Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus pi­ken­da­ma ASi­ga Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed han­ke­le­pin­gut. MTÜ Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus kor­ral­das 2023. aas­tal Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel rii­gi­han­ke kor­ral­da­tud jäät­me­veo ve­da­ja leid­mi­seks. Han­ke või­tis Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed AS. Et­te­võ­te hak­kas han­kes mär­gi­tud tin­gi­mus­tel osu­ta­ma Kuu­sa­lu val­las kor­ral­da­tud jäät­me­veo tee­nust 1. juu­nist 2023. Le­ping sõl­mi­ti 3+2 põ­hi­mõt­tel, mis an­dis val­la­va­lit­su­se­le õi­gu­se ot­sus­ta­da en­ne 3 aas­ta täi­tu­mist, kas pi­ken­dab le­pin­gu keh­ti­vust veel 2 aas­ta võr­ra. Val­la­va­lit­su­se ot­su­ses on pi­ken­da­mist põh­jen­da­tud as­jao­lu­ga, et tee­nu­se osu­ta­mi­se­ga ei seon­du le­pin­gu lõ­pe­ta­mist nõud­vaid prob­lee­me. Veel on mär­gi­tud, et võr­rel­des aas­ta­tel 2025 ja 2026 Ees­tis teis­tes piir­kon­da­des lä­bi vii­dud han­ge­te tu­le­mus­te­ga on Kuu­sa­lu val­las keh­ti­vad jäät­me­veo­hin­nad sood­sa­mad, uus han­ge tooks kaa­sa hin­na­tõu­su. Ka on li­sa­tud, et uue kor­ral­da­tud jäät­me­veo han­ke lä­bi­vii­mi­sel peab Kuu­sa­lu val­las ra­ken­du­ma tä­na­vu jaa­nua­ris jõus­tu­nud jäät­me­sea­dus, mil­les on uued tin­gi­mu­sed nii jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se­le, klien­di­hal­du­se kor­ral­da­mi­se­le, jäät­me­te käit­lus­ko­ha han­ge­te lä­bi­vii­mi­se­le kui ka pa­ken­di­te toot­ja­vas­tu­tu­se or­ga­ni­sat­sioo­ni­de­ga kok­ku­le­pe­te sõl­mi­mi­se­le, aga nen­de osas head prak­ti­kad prae­gu puu­du­vad.