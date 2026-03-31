Kuusalu vallavalitsus otsustas 26. märtsi istungil pikendada Kuusalu valla korraldatud jäätmeveo hankelepingut veel 24 kuu ehk kahe aasta võrra ning volitas MTÜd Eesti Jäätmehoolduskeskus pikendama ASiga Eesti Keskkonnateenused hankelepingut. MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas 2023. aastal Kuusalu vallavalitsuse tellimusel riigihanke korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks. Hanke võitis Eesti Keskkonnateenused AS. Ettevõte hakkas hankes märgitud tingimustel osutama Kuusalu vallas korraldatud jäätmeveo teenust 1. juunist 2023. Leping sõlmiti 3+2 põhimõttel, mis andis vallavalitsusele õiguse otsustada enne 3 aasta täitumist, kas pikendab lepingu kehtivust veel 2 aasta võrra. Vallavalitsuse otsuses on pikendamist põhjendatud asjaoluga, et teenuse osutamisega ei seondu lepingu lõpetamist nõudvaid probleeme. Veel on märgitud, et võrreldes aastatel 2025 ja 2026 Eestis teistes piirkondades läbi viidud hangete tulemustega on Kuusalu vallas kehtivad jäätmeveohinnad soodsamad, uus hange tooks kaasa hinnatõusu. Ka on lisatud, et uue korraldatud jäätmeveo hanke läbiviimisel peab Kuusalu vallas rakenduma tänavu jaanuaris jõustunud jäätmeseadus, milles on uued tingimused nii jäätmete liigiti kogumisele, kliendihalduse korraldamisele, jäätmete käitluskoha hangete läbiviimisele kui ka pakendite tootjavastutuse organisatsioonidega kokkulepete sõlmimisele, aga nende osas head praktikad praegu puuduvad.