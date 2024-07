„Lõ­puks ome­ti!“ rõõ­mus­tas Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas, kui sel­gus, et Jõe­läht­me rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Me­ri­ke Ka­hu oli nõus hak­ka­ma la­vas­ta­jaks ja üles­kut­se pea­le tu­lid näi­te­rin­gi ne­li naist. Nii sai­gi uue näi­tet­ru­pi ni­meks Lõ­puks Ome­ti.

Aru­kü­la kul­tuu­ri­ju­hi tei­ne soov oli, et kind­las­ti tu­leb la­vas­ta­da ko­gu­pe­re­tükk, sest täis­kas­va­nu­te eten­du­si on pal­ju.

La­vas­ta­ja Me­ri­ke Ka­hu oli val­mis vaa­da­nud mi­tu ko­gu­pe­re­tük­ki, nel­ja näit­le­ja­ga sai la­vas­ta­da And­rus Ki­vi­räh­ki näi­den­di „Hii­red pöö­nin­gul“.

Proo­vid al­ga­sid ke­va­del ja esi­e­ten­dus oli Aru­kü­la rah­va­ma­jas pü­ha­päe­va, 21. juu­li kesk­päe­val.

Nii la­vas­ta­ja kui ka näit­le­jad rõõ­mus­ta­sid, et rah­vast tu­li esi­e­ten­du­se­le pä­ris pal­ju, koos las­te­ga oli vaa­ta­jaid sa­da­kond.

Lõ­puks Ome­ti tru­pi poo­led näit­le­jad on Raa­si­ku val­last, üks Rae ja üks Jõe­läht­me val­last.

Mus­ta Hiirt män­gib Lil­le Va­ga Kul­li kü­last, Tõu­ku Kai­rit Jo­han­son Aru­kü­last. Nahk­hii­re rol­lis on Kris­ti­na Le­he Jõe­läht­me val­last Kos­ti­ve­rest ja val­ge hiir Nun­nu Ter­je Tu­ge­vus Rae val­last Jü­rist. Lap­se lin­dilt kõ­la­vad lau­sed üt­leb 10aas­ta­ne An­na­lii­sa Va­ga. He­li ja val­gus­tu­se ees hoo­lit­ses Ai­len Pilt Jõe­läht­me val­last.

Näi­dend rää­gib sõp­ru­sest, unis­ta­mi­sest, hir­mu­dest, ka­de­du­sest, an­des­ta­mi­sest.

Ga­ri­na Too­min­gas: „Oli us­ku­ma­tult to­re, õpet­lik ja lus­ta­kas eten­dus.“

La­vas­ta­ja Me­ri­ke Ka­hu ju­tus­tas, et kos­tüü­mid te­gid või soe­ta­sid näit­le­jad ise, te­ma an­dis vei­di nõu, mi­da võiks see­juu­res ka­su­ta­da.

„La­va­ku­jun­dus on mi­ni­maal­ne, ma olen­gi sel­li­se va­li­ku pool­da­ja. Mus­ta Hii­re uru te­gi­me tel­gist, Tõu­gu sau­na ehi­ta­si­me too­li­dest. Raa­si­ku rah­va­ma­ja en­di­ne ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga kom­men­tee­ris pä­rast, et sel­li­ne la­va­ku­jun­dus tal­le vä­ga meel­dis, oli eri­li­ne. Tee­me Nee­me näi­tet­ru­pi­ga, mi­da ni­me­ta­me ka Väi­ke Tant­su­tea­ter Me­ri, ju­ba 11 aas­tat näi­den­dit „Bre­me­ni lin­na moo­se­kan­did“ täies­ti il­ma la­va­ku­jun­du­se­ta,“ rää­kis Me­ri­ke Ka­hu, sõ­na­lis-tant­su­lis­te eten­dus­te­ga paar­küm­mend aas­tat ta­ga­si kuul­sust ko­gu­nud tru­pi Nee­me No­kia asu­ta­ja ja ju­hen­da­ja.

Ta li­sas, et Ga­ri­na Too­min­gas kut­sus te­da ju­ba paar aas­tat ta­ga­si Aru­kül­la uut näi­tet­rup­pi ju­hen­da­ma, siis ei saa­nud, ent nüüd tek­kis või­ma­lus ja an­dis nõu­so­le­ku.

„Näit­le­jad olid tub­lid ja po­si­tiiv­sed. Pea­mi­ne, et on taht­mi­ne ja lust män­gi­da,“ tun­nus­tas la­vas­ta­ja.

Lil­le Va­ga: „Üle kol­me­küm­ne aas­ta ta­ga­si män­gi­sin Haap­sa­lu las­tet­ru­pis, nüüd mõ­jus kõik uue­na. Rol­lid jao­tu­sid sel­le jär­gi, kui­das sat­tu­si­me jär­jest näi­den­dit lä­bi lu­ge­ma, ja nii on­gi õi­ge. Mus­ta Hii­re kos­tüü­mi jaoks sai in­ter­ne­tist tel­li­da sa­ba, pi­par­koo­gi ja sar­del­li õmb­les kol­leeg.“

Kai­rit Jo­han­son lau­sus, et te­ma tel­lis lib­li­ka tii­vad sa­mu­ti e-poest: „Tõu­gu ke­re te­gin va­nast ma­ga­mis­ko­tist. Läk­sin näi­tet­rup­pi, et saa­da va­hel­dust. Tei­si­päe­va õh­tud ku­ju­ne­sid pä­rast töö­päe­va pi­kaks, kuid proo­vid olid vah­vad. La­vas­ta­ja on nõud­lik, aga vä­ga mõist­lik. Tut­ta­vad kiit­sid pä­rast esie­ten­dust, et vä­ga to­re tükk.“

Järg­mi­ne eten­dus on ka­vas Aru­kü­la pe­re­päe­val, 25. au­gus­til, siis plaa­ni­tak­se män­gi­da va­baõ­hu­la­val.