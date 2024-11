Üle­möö­du­nud nä­da­lal, 15.-17. ok­toob­ril kü­las­ta­sid Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teae­da õpe­ta­jad Lee­du Ke­dai­niai las­teaiast ja Soo­mest Ke­ra­va las­teaiast Jaak­ko­la & La­pi­la. Te­gu oli Põh­ja- ja Bal­ti­maa­de­le suu­na­tud ha­ri­dus­prog­ram­mi Nordp­lus pro­jek­ti „Mi­na ja mi­nu ime­li­ne maailm“ raa­mes kol­me las­te­aia õpe­ta­ja­te esi­me­se koh­tu­mi­se­ga. Pro­jekt kes­ken­dub õue­sõp­pe­le ja las­te toi­me­tu­le­kuos­kus­te aren­da­mi­se­le iga­päe­vas­te te­ge­vus­te kau­du ning sel­le eest­ve­da­ja on Aru­kü­la las­teaia õpe­ta­ja Anu Mee­li­mäe. Kol­me päe­va jook­sul said kü­la­li­sed osa Aru­kü­la las­teaias toi­mu­va­test te­ge­vus­test ja nä­ha rüh­ma­de iga­päe­vae­lu, käi­di ka Pi­ka­ve­re ja Raa­si­ku koo­li­de las­teae­da­des. „Lee­du ja Soo­me õpe­ta­ja­te­le aval­das mul­jet ak­tiiv­se­te lii­ku­mis­või­ma­lus­te roh­kus nii meie las­te­aias, koo­li ümb­ru­ses kui ka ter­vi­se­ra­jal, sa­mu­ti kii­de­ti Aru­kü­la las­teaia las­te ak­tiiv­set osa­le­mist eri­ne­va­tes te­ge­vus­tes ning vah­vaid muu­si­ka­li­si et­teas­teid, mil­le­ga kü­la­li­si saa­bu­mi­sel ter­vi­ta­ti,“ üt­les Ruk­ki­lil­le õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ruth Vaas. Järg­mis­tel koh­tu­mis­tel on Aru­kü­la las­teaia õpe­ta­ja­tel või­ma­lus kü­las­ta­da las­teae­du Lee­dus ja Soo­mes. Möö­du­nud õp­peaas­tal va­he­ta­sid Ruk­ki­lil­le õpe­ta­jad Nordp­lu­si pro­jek­ti raa­mes ko­ge­mu­si Lee­du ja Lä­ti ha­ri­du­sa­su­tus­te töö­ta­ja­te­ga, siis kes­ken­du­ti ro­boo­ti­ka­va­hen­di­te ka­su­ta­mi­se­le õp­pe­töös ning pro­jek­ti kau­du sai las­teaed juur­de di­gi­va­hen­deid ja või­ma­lu­si viia õp­pe­tööd lä­bi õues.