„Meie kii­ge võ­lu pei­tub liht­su­ses ja mit­me­külg­su­ses,“ üt­leb väi­ke­las­te põ­ran­da­kii­ge loo­ja AN­NA-LII­SA MII­LITS.

Ka­he nä­da­la pä­rast, 28. no­vemb­ril tun­nus­ta­tak­se kon­kur­si Har­ju­maa aas­ta te­gi­jad tä­na­vu­si võit­jaid. Aas­ta tu­le­vi­ku te­gi­jaks va­lis kon­kur­si­ko­mis­jon Raa­si­ku val­las aas­ta ta­ga­si loo­dud osaü­hin­gu Kii­ge­sel­lid – pe­re­fir­ma, mis val­mis­tab bee­bi­de­le ja väi­ke­las­te­le pui­dust kii­ke­sid.

Kii­ge­sel­li­de pea­mi­ne müü­giar­tik­kel on ka­he eri­ne­va kül­je­ku­jun­du­se­ga põ­ran­da­kii­ged. Et­te­võt­te oma­ni­kud on abi­kaa­sad An­na-Lii­sa ja Mir­ko Mii­lits, kuid pe­reä­ri juu­res on oma roll ka nen­de kol­mel po­jal – 8aas­ta­sel Aa­ro­nil, ka­he­sel Sa­mue­lil ja viie­kuu­sel Mir­kol. Va­ne­ma­te sõ­nul an­na­vad po­jad ins­pi­rat­sioo­ni ja on kii­ke­de suu­re­pä­ra­sed tes­ti­jad.

