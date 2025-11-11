VA­HUR VÄRK,

Pil­la­pa­lu kü­la­va­nem, Ani­ja val­la uu­de vo­li­kok­ku va­li­tu

Ani­ja val­la­va­lit­sus edas­tas 23. ok­toob­ril pres­si­tea­te, mil­le ko­ha­selt ehi­tab Ani­ja vald RKIK-i ra­ha­de­ga Li­na­jär­ve juur­de laud­tee. Se­da ru­ta­kat pro­jek­ti on kir­jel­da­tud Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ku rii­gi erip­la­nee­rin­gus järg­ne­valt: „Kõr­ve­maa Spor­di­kes­ku­se kõr­va­le jää­va Li­na­jär­ve laud­tee koos juur­de­pää­su­ga – las­te­le ja lii­ku­mis­puue­te­ga ini­mes­te­le mõel­dud mat­ka­ra­da. Te­gu on uni­kaal­se lau­ka­ga, mis on um­bes 400 meet­ri kau­gu­sel Kõr­ve­maa kes­ku­sest, ning see oleks ideaal­ne paik, kus tut­vus­ta­da las­te­le ja eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le ra­bae­lus­tik­ku. Mat­ka­ra­da­de pla­nee­rin­gu­la­hen­dus on põ­hi­mõt­te­li­ne ja täp­sus­tub pro­jek­tee­ri­mi­se eta­pis.“

Käe­so­le­vaks het­keks on aga Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ku erip­la­nee­rin­gu ja sel­le kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne al­les poo­le­li, mis­tõt­tu puu­dub ni­me­ta­tud ra­ja­ti­sel ehi­tu­sõi­gus, mis saab tek­ki­da al­les pä­rast pla­nee­rin­gu heaks­kiit­mist. Li­saks paik­neb Li­na­järv Met­sa­va­ja­ku­te ja Kõr­ve­maa loo­dus­kait­se alal, mis­tõt­tu peab pro­jek­tee­ri­mi­se­ga kaas­ne­ma ka kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mi­ne. Ja ku­na te­gu on li­saks veel ka Na­tu­ra 2000 loo­dus- ja lin­nua­la­ga, on ehi­ta­mi­se eel­tin­gi­mu­seks va­ja­lik ka Na­tu­ra hin­da­mi­ne, mis tu­leb te­ha iga­le Na­tu­ra ala­le ka­van­da­ta­va­le ob­jek­ti­le.

Esi­ta­sin val­la­va­lit­su­se­le tea­be­nõu­de, mil­les sain vas­tu­seks, et pres­si­tea­tes mai­ni­tud le­ping RKI­Ki­ga on te­ge­li­kult al­les sõl­mi­mi­sel. Sõ­nu­mi­too­ja ar­tik­lis on ka­jas­ta­tud le­pin­gut aga kait­se­mi­nist­ri käsk­kir­ja­na. Val­la ar­va­mu­sel on te­gu ole­ma­so­le­va ter­vi­se­ra­ja ühe osa­ga, mis­tõt­tu ei ole va­ja ei erip­la­nee­rin­gut, de­tailp­la­nee­rin­gut ega pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­si, vaid va­ja­lik on pel­galt ehi­tus­loa taot­le­mi­ne, mil­le taot­leb han­ke võit­nud töö­võt­ja ehi­tusp­ro­jek­ti alu­sel. Jääb aru­saa­ma­tuks, kas te­ge­mist on as­ja­tund­ma­tu­se­ga või liht­salt soo­vi­tak­se as­ju la­hen­da­da nii­ni­me­ta­tud jokk-skee­mi kau­du, kus kesk­kon­na­rik­ku­mi­se kor­ral jääb süüd­la­seks ehi­ta­ja. Pres­si­tea­te ko­ha­selt val­mib ra­ja­tis ju­ba no­vemb­ri­kuus.

Val­la­ma­jast saa­dud in­fo põh­jal saab laud­tee näol te­gu ole­ma ole­ma­so­le­va mat­ka­ra­ja osa­ga ehk siis on see mõel­dud eel­kõi­ge Sport­land Kõr­ve­maa kes­ku­se kü­las­ta­ja­te­le. See­ga ei saa see hü­ve te­ge­lik­ku­ses ole­ma ko­ha­li­ku­le ko­gu­kon­na­le kom­pen­see­ri­maks har­ju­tus­väl­jalt tu­le­vat häi­rin­gut, na­gu väi­dab val­la­va­nem. Sel­le Kõr­ve­maa Kes­ku­ses­se ehi­ta­ta­va uue at­rakt­sioo­ni näol saab ole­ma te­ge­mist pi­gem äriet­te­võt­te toe­ta­mi­se­ga. Ise­gi Kõr­ve­maa Kes­ku­ses­se mi­ne­mi­seks tu­leb igal au­to­ga mi­ne­jal par­ki­mi­se eest ka maks­ta. Ko­ha­li­ku ela­ni­ku jaoks ei ole väik­se­le laud­tee­lõi­gu­le ja­lu­ta­ma­mi­nek jalg­si reaal­ne, sest nii Aeg­vii­du kui ka Pil­la­pa­lu asus­tu­sed asu­vad ee­mal. Ja kõik see ko­ha­li­ku­le ela­ni­ku­le ot­se­selt mit­te­va­ja­lik ra­ja­tis val­mib meie kõi­gi (mak­su­maks­ja­te) ra­ha­ga Ees­ti kait­se­või­me ar­velt.

Li­saks oli eel­ne­vas Sõ­nu­mi­too­jas ka tei­ne tä­he­le­pa­nu­väär­ne uu­dis. Kü­la­de toe­tus Pil­la­pa­lu kü­la­selt­si­le. Tea­du­pä­rast on te­ge­mist ta­va­pä­ra­se toe­tu­se­ga kõi­ki­de­le kü­la­de­le, kes vas­ta­vad toe­tu­se kri­tee­riu­mi­te­le. Gro­tesk­ne on lu­ge­da kah­te sa­ma kü­la puu­du­ta­vat uu­dist, kus ühes toe­ta­tak­se Pil­la­pa­lu ko­gu­kon­da 300 eu­ro­ga ning tei­ses sa­mas kü­las paik­ne­vat Sp­ort­land Kõr­ve­maa kes­ku­se ko­gu­kon­da 30 000 eu­ro­ga ta­lu­maks har­ju­tu­sa­lalt tu­le­vaid häi­rin­guid, just­kui kü­la­rah­vast har­ju­tus­väl­ja­ku­te te­ge­vu­sed ei häi­riks.

See ei ole esi­me­ne kord kui val­la­va­lit­sus kee­rab oma ini­mes­te­le sel­ja, et viia el­lu oma isik­lik­ku agen­dat, mis on ka­van­da­tud ko­ha­li­ke te­ge­lik­ke va­ja­du­si kuu­la­ma­ta ja ar­ves­ta­ma­ta. Aas­ta ta­ga­si ot­sus­ta­ti, et val­la ee­lar­ves­se lae­ku­vad har­ju­tus­väl­ja­ku­te häi­rin­gu­te ta­lu­mis­ta­sud ka­su­ta­tak­se mat­ka­ja­te­le kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks Pii­be maan­tee äär­de Sood­last Kõr­ve­maa­ni. Pil­la­pa­lu kü­la ela­ni­kud on sel­le­le vas­tu, sest see ei lee­ven­da te­ge­li­kult kü­lae­la­ni­ke häi­rin­guid ja kü­la soov oleks ta­lu­mis­ta­su­dest pi­gem omad teed kor­da te­ha.