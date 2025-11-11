VAHUR VÄRK,
Pillapalu külavanem, Anija valla uude volikokku valitu
Anija vallavalitsus edastas 23. oktoobril pressiteate, mille kohaselt ehitab Anija vald RKIK-i rahadega Linajärve juurde laudtee. Seda rutakat projekti on kirjeldatud Soodla harjutusväljaku riigi eriplaneeringus järgnevalt: „Kõrvemaa Spordikeskuse kõrvale jääva Linajärve laudtee koos juurdepääsuga – lastele ja liikumispuuetega inimestele mõeldud matkarada. Tegu on unikaalse laukaga, mis on umbes 400 meetri kaugusel Kõrvemaa keskusest, ning see oleks ideaalne paik, kus tutvustada lastele ja erivajadustega inimestele rabaelustikku. Matkaradade planeeringulahendus on põhimõtteline ja täpsustub projekteerimise etapis.“
Käesolevaks hetkeks on aga Soodla harjutusväljaku eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine alles pooleli, mistõttu puudub nimetatud rajatisel ehitusõigus, mis saab tekkida alles pärast planeeringu heakskiitmist. Lisaks paikneb Linajärv Metsavajakute ja Kõrvemaa looduskaitse alal, mistõttu peab projekteerimisega kaasnema ka keskkonnamõju hindamine. Ja kuna tegu on lisaks veel ka Natura 2000 loodus- ja linnualaga, on ehitamise eeltingimuseks vajalik ka Natura hindamine, mis tuleb teha igale Natura alale kavandatavale objektile.
Esitasin vallavalitsusele teabenõude, milles sain vastuseks, et pressiteates mainitud leping RKIKiga on tegelikult alles sõlmimisel. Sõnumitooja artiklis on kajastatud lepingut aga kaitseministri käskkirjana. Valla arvamusel on tegu olemasoleva terviseraja ühe osaga, mistõttu ei ole vaja ei eriplaneeringut, detailplaneeringut ega projekteerimistingimusi, vaid vajalik on pelgalt ehitusloa taotlemine, mille taotleb hanke võitnud töövõtja ehitusprojekti alusel. Jääb arusaamatuks, kas tegemist on asjatundmatusega või lihtsalt soovitakse asju lahendada niinimetatud jokk-skeemi kaudu, kus keskkonnarikkumise korral jääb süüdlaseks ehitaja. Pressiteate kohaselt valmib rajatis juba novembrikuus.
Vallamajast saadud info põhjal saab laudtee näol tegu olema olemasoleva matkaraja osaga ehk siis on see mõeldud eelkõige Sportland Kõrvemaa keskuse külastajatele. Seega ei saa see hüve tegelikkuses olema kohalikule kogukonnale kompenseerimaks harjutusväljalt tulevat häiringut, nagu väidab vallavanem. Selle Kõrvemaa Keskusesse ehitatava uue atraktsiooni näol saab olema tegemist pigem äriettevõtte toetamisega. Isegi Kõrvemaa Keskusesse minemiseks tuleb igal autoga minejal parkimise eest ka maksta. Kohaliku elaniku jaoks ei ole väiksele laudteelõigule jalutamaminek jalgsi reaalne, sest nii Aegviidu kui ka Pillapalu asustused asuvad eemal. Ja kõik see kohalikule elanikule otseselt mittevajalik rajatis valmib meie kõigi (maksumaksjate) rahaga Eesti kaitsevõime arvelt.
Lisaks oli eelnevas Sõnumitoojas ka teine tähelepanuväärne uudis. Külade toetus Pillapalu külaseltsile. Teadupärast on tegemist tavapärase toetusega kõikidele küladele, kes vastavad toetuse kriteeriumitele. Groteskne on lugeda kahte sama küla puudutavat uudist, kus ühes toetatakse Pillapalu kogukonda 300 euroga ning teises samas külas paiknevat Sportland Kõrvemaa keskuse kogukonda 30 000 euroga talumaks harjutusalalt tulevaid häiringuid, justkui külarahvast harjutusväljakute tegevused ei häiriks.
See ei ole esimene kord kui vallavalitsus keerab oma inimestele selja, et viia ellu oma isiklikku agendat, mis on kavandatud kohalike tegelikke vajadusi kuulamata ja arvestamata. Aasta tagasi otsustati, et valla eelarvesse laekuvad harjutusväljakute häiringute talumistasud kasutatakse matkajatele kergliiklustee rajamiseks Piibe maantee äärde Soodlast Kõrvemaani. Pillapalu küla elanikud on sellele vastu, sest see ei leevenda tegelikult külaelanike häiringuid ja küla soov oleks talumistasudest pigem omad teed korda teha.