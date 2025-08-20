Aren­dus­ko­ja al­ga­ta­tud pro­jek­tis kait­sea­la­de piir­kon­da­de­le tee­vad kaa­sa 14 Lea­der-te­ge­vus­rüh­ma: Ees­tist 4, Lä­tist 4, Slo­vee­niast 2, Hor­vaa­tiast 2 ning Kree­kast ja Por­tu­ga­list mõ­le­mast 1.

Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Kad­ri­na ja Ta­pa val­la ning Lok­sa lin­na oma­va­lit­sus­te, et­te­võ­te­te ja MTÜ­de ühi­ne Lea­der-te­ge­vu­rühm Aren­dus­ko­da võõ­rus­tas üle­möö­du­nud nä­da­lal es­mas­päe­vast ree­de­ni, 4.-8. au­gus­ti­ni uue rah­vus­va­he­li­se koos­töö­pro­jek­ti avaü­ri­tu­sel oma koos­töö­part­ne­reid Ees­tist, Lä­tist, Slo­vee­niast ja Hor­vaa­tiast.

Kol­meaas­ta­se rah­vus­va­he­li­se koos­tööp­ro­jek­ti ing­li­se­keel­ne koond­ni­mi on Green­park, amet­lik ni­me­tus „Kest­li­ku maaet­te­võt­lu­se või­mes­ta­mi­ne rah­vus­par­ki­de­ga/kait­sea­la­de­ga piir­kon­da­des – GREEN­PARK“.

Te­gu on kol­man­da rah­vus­va­he­li­se pro­jek­ti­ga, ku­hu on Aren­dus­ko­ja eest­ve­da­mi­sel kaa­sa­tud rah­vus­par­ki­de tu­ris­mi­piir­kon­da­de Lea­der-te­ge­vus­rüh­mad Ees­tist ja Eu­roo­pa mit­mest rii­gist. Aren­dus­ko­ja piir­kon­nas asub La­he­maa rah­vus­park.

Es­ma­kord­selt teeb sel­li­ses koos­tööp­ro­jek­tis kaa­sa Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, mil­le te­ge­vus­piir­kond on Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald – hõl­mab suurt osa Kõr­ve­maa maas­ti­ku­kait­sea­last ja ka Põh­ja-Kõr­ve­maa loo­dus­kait­sea­last, mis asub Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la maa­del.

Rah­vus­par­ki­de te­maa­ti­kat puu­du­ta­va esi­me­se koos­töö­pro­jek­ti „Rah­vus­va­he­li­ne koos­töö sääst­va tu­ris­mi aren­guks rah­vus­par­ki­de piir­kon­nas“ al­ga­tas Aren­dus­ko­da küm­me aas­tat ta­ga­si ja see kes­tis aas­ta­tel 2017-2021. Esi­me­ses pro­jek­tis te­gid Ees­tist kaa­sa kok­ku 3 te­ge­vusg­rup­pi La­he­maalt, Soo­maalt ja Mat­sa­lust, Lä­tist 2, Slo­vee­niast 3 ja Por­tu­ga­list 2 Lea­der-te­ge­vus­rüh­ma.

Pro­jek­ti tu­le­mu­se­na taot­les ja sai Aren­dus­ko­da 2019. aas­ta det­semb­ris La­he­maa rah­vus­par­gi­le Eu­roo­pa Lii­du Eu­ro­parc ser­ti­fi­kaa­di. Mat­sa­lu rah­vus­par­gi­le oli ser­ti­fi­kaat omis­ta­tud va­rem.

Aas­ta­tel 2020-2022 juh­tis Aren­dus­ko­da pro­jek­ti „Mit­me­ke­si­se sääst­va tu­ris­mi et­te­võt­lu­se ühi­sa­ren­da­mi­ne“, mil­les osa­le­sid rah­vus­par­ki­de või loo­dus­par­ki­de ala­delt Ees­tist 3 te­ge­vus­rüh­ma, Lä­tist 3 ja Lee­dust 1. Soo­maa rah­vus­par­gi­le an­ti Eu­ro­parc ser­ti­fi­kaat det­semb­ris 2021.

Aas­ta­tel 2022-2024 juh­tis Aren­dus­ko­da ka Ees­ti-si­sest pro­jek­ti „Kest­li­ku maaet­te­võt­lu­se mit­me­ke­sis­ta­mi­ne rah­vus­par­ki­de piir­kon­nas“, sel­le raa­mes te­gid koos­tööd La­he­maa, Soo­maa ja Mat­sa­lu rah­vus­par­gi ala­de Lea­der-te­ge­vus­rüh­mad.

Kõi­ki­de nen­de pro­jek­ti­de ja ka äs­ja ala­nud pro­jek­ti pro­jek­ti­juht on Kat­rin Suur­soo.

„Te­gu on Aren­dus­ko­ja piir­kon­na jaoks lä­hiaas­ta­tel vä­ga olu­li­se pro­jek­ti­ga, et La­he­maa rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kon­nal uue pe­rioo­di st­ra­tee­gia alu­sel pi­ken­da­da Eu­ro­parc ser­ti­fi­kaa­ti ja viia el­lu st­ra­tee­gia te­ge­vus­ka­va. Pro­jek­ti te­ge­vu­sed ai­ta­vad aren­da­da jät­ku­suut­lik­ku tu­ris­mi ja piir­kon­na et­te­võt­lust. See on Arenduskoja aja­loo suu­ri­ma part­ne­ri­te ar­vu­ga pro­jekt – väl­ja­kut­se­te­roh­ke ja põ­nev. Avaüritus inspireeris nii kohalikke kui rahvusvahelisi osalejaid, oli tagasiside põhjal kokkuvõttev hinnang. Sellisest stardist on hea koos partneritega edasi mina,“ kom­men­tee­ris pro­jek­ti­juht.

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus: „Koos­tööp­ro­jek­tid vas­ta­vad kõi­ge roh­kem Lea­de­r- prog­ram­mi põ­hi­mõ­te­te­le, sest kaa­sa­vad et­te­võt­jaid, MTÜ­sid ja oma­va­lit­su­si, kes oma­va­hel ta­va­li­selt kok­ku ei puu­tu. Ühi­sed se­mi­na­rid, töö­toad ja ko­ge­mus­rei­sid ai­ta­vad aren­da­da koos­töö­võr­gus­tik­ku. Rah­vus­va­he­li­sed pro­jek­tid laien­da­vad sil­ma­rin­gi, saab võr­rel­da ja ra­ken­da­da eri rii­ki­des näh­tut. “

Pro­jek­ti ko­guee­lar­ve 747 313 eu­rot

Uus pro­jekt kes­tab 1. au­gus­tist 2025 ku­ni 31. det­semb­ri­ni 2027. Pea­mi­se ees­mär­gi­na on koos­töö­le­pin­gus kir­jas „tu­gev­da­da maa­piir­kon­da­de et­te­võt­lu­se aren­gut eri­ne­va­te Eu­roo­pa rii­ki­de rah­vus­par­ki­de ja kait­se­ala­de koos­töö kau­du.“

Aren­dus­ko­ja üks ees­märk on taot­le­da Eu­ro­parc ser­ti­fi­kaa­di pi­ken­da­mist La­he­maa rah­vus­par­gi­le järg­mi­seks viieks aas­taks.

Koos­tööp­ro­jek­ti siht­rüh­ma­deks on le­pin­gus mär­gi­tud jät­ku­suut­li­ku tu­ris­mi tee­nu­se­pak­ku­jad eri piir­kon­da­des – maa­piir­kon­da­de ja ää­re­lin­na­de et­te­võt­jad ja mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gud ning ka ini­me­sed, kes on hu­vi­ta­tud jät­ku­suut­li­ku tu­ris­mi et­te­võt­lu­se­ga alus­ta­mi­sest.

Ka­vas on õp­pe­rei­sid, se­mi­na­rid ja töö­toad nii iga rii­gi si­se­selt kui ka koos vä­lis­part­ne­ri­te­ga.

Pro­jek­tis osa­le­vad 14 koos­töö­part­ne­rit 6 rii­gist. Ko­guee­lar­ve on prae­gu­se sei­su­ga 747 313 eu­rot, sel­lest pa­nus­tab Aren­dus­ko­da 110 000 eu­rot, Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da 39 158 eu­rot, Ko­du­kant Lää­ne­maa 25 155 eu­rot ja Saar­te Koos­töö­ko­gu 80 000 eu­rot. Hor­vaa­tiast osa­leb Mu­ra-Dra­va te­ge­vus­rühm 60 000 eu­ro ja Me­di­murs­ki Do­li i Bre­gi 50 000 eu­ro­ga, Slo­vee­niast LAG Bet­ween Snežnik in Na­nos 123 000 eu­ro ja Bo­gats­vo Po­dežel­ja 160 000 eu­ro­ga ning Lä­tist Zie­mel­kur­ze­mes Biz­ne­da Aso­cia­ci­ja 25 000 eu­ro, Ce­su Ra­jo­na Lau­ku Part­ne­ri­ba 25 000 eu­ro, Part­ne­ri­ba Lau­kiem un Ju­rai 25 000 eu­ro ja Rezk­nes No­va­da Lau­ku Part­ne­ri­ba 25 000 eu­ro­ga.

Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus eel­da­ta­vas­ti suu­re­neb, sest koos­töö­le­pin­gu­le on al­la kir­ju­ta­nud ja pro­jek­ti jaoks eral­da­ta­vad sum­mad mää­ra­nud prae­gu­seks 12 te­ge­vus­rüh­ma. Nii Kree­ka kui ka Por­tu­ga­li part­ner on and­nud lu­ba­du­se osa­le­da, kuid Kree­kas ja Por­tu­ga­lis ei ole Lea­der-prog­ram­mi uue pe­rioo­di rah­vus­va­he­lis­te pro­jek­ti­de reeg­lid veel riik­li­kult kin­ni­ta­tud. See­tõt­tu po­le saa­nud kum­ma­gi te­ge­vus­rüh­ma üld­koo­so­lek osa­le­mist ega sum­mat amet­li­kult ot­sus­ta­da, sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le Aren­dus­ko­ja ju­ha­tu­se lii­ge, Kuu­si­ku Loo­dus­ta­lu va­na­pe­re­nai­ne Sir­je Kuu­sik.

Et­te­val­mis­tu­se­le ku­lus li­gi kolm aas­tat

Sel­le pro­jek­ti eel­tööd al­ga­sid Sir­je Kuu­si­ku sõ­nul 2022. aas­ta sü­gi­sel. Es­malt aru­ta­ti MTÜ Aren­dus­ko­da ju­ha­tu­ses, ke­da kaa­sa­ta. Et­te­pa­nek teh­ti kõi­ge­pealt va­ra­se­ma­te­le part­ne­ri­te­le. Lät­la­sed Gau­ja ja Sli­te­re rah­vus­par­gis te­gut­se­va­test te­ge­vus­rüh­ma­dest võt­sid ühen­dust Lä­ti ka­he te­ge­vus­rüh­ma­ga Ke­me­ri ja Raz­na rah­vus­par­gist ning jaa­tav vas­tus saa­de­ti nel­ja te­ge­vus­rüh­ma­ga ühi­selt.

Slo­vee­niast osa­le­vad se­ni­sed part­ne­rid. Hor­vaa­tiast kut­su­ti Dra­va jõe lam­mia­la­del asu­va­te re­gio­naal­par­ki­de piir­kon­nas te­gut­se­vad te­ge­vus­rüh­mad, sest Dra­va jõ­gi jõuab sin­na Slo­vee­niast lä­bi Bo­gatst­vo Po­dežel­ja te­ge­vus­rüh­ma piir­kon­na ja neil on ol­nud va­ra­se­maid koh­tu­mi­si.

Ka Põh­ja-Por­tu­ga­list on osa­le­mas tut­tav part­ner LAG Atah­ca, mil­le piir­kon­nas on Pe­ne­da-Ge­res rah­vus­park. Kree­kas võt­tis eel­mi­sel aas­tal Aren­dus­ko­ja rei­sig­rup­pi vas­tu Me­teo­ra mäes­ti­ku piir­kon­na Ke­na­kap-te­ge­vus­rühm ning all­kir­jas­ta­ti kok­ku­le­pe uue rah­vus­va­he­li­se koos­tööp­ro­jek­ti käi­vi­ta­mi­seks.

Ka Ees­tis lük­kus rah­vus­va­he­lis­te koos­tööp­ro­jek­ti­de põ­hi­mõ­te­te kin­ni­ta­mi­ne mit­mel kor­ral eda­si, esial­gu oli Aren­dus­ko­jal ka­vas kor­ral­da­da uue rah­vus­va­he­li­se koos­tööp­ro­jek­ti ava­se­mi­nar tä­na­vu ke­va­del.

Ava­se­mi­nar Vii­nis­tul ja koh­tu­mi­sed Oan­dul, Ha­ras, Uu­ris

Pro­jek­ti Eu­ro­park avaü­ri­tus toi­mus Vii­nis­tu Kuns­ti­ho­tel­lis. Es­mas­päe­val saa­bu­ti ja sea­ti end ho­tel­lis sis­se. Osa­le­jaid ko­gu­nes 46, nii te­ge­vus­rüh­ma­de juh­te kui ka tu­ris­miet­te­võt­jaid: Ees­tist 15, Lä­tist 16, Slo­vee­niast 4 ja Hor­vaa­tiast 10 ini­mest. Slo­vee­niast jäid Bet­ween Snežnik in Na­nos esin­da­jad tu­le­ma­ta, sest ei jõud­nud üm­be­ris­tu­mi­sel len­nu­ki­le.

Ava­se­mi­nar oli Vii­nis­tul tei­si­päe­val, 5. au­gus­til. Rää­gi­ti uuest pro­jek­tist ning kõi­gi te­ge­vus­rüh­ma­de ju­hid tut­vus­ta­sid oma piir­kon­da. Päe­va tei­ses poo­les teh­ti paa­di­sõit Moh­ni­le ja ja­lu­tus­käik saa­rel.

Kol­ma­päe­val sõi­de­ti Oan­du kü­las­tus­kes­ku­ses­se, kus tut­vus­ta­ti La­he­maa rah­vus­par­ki, met­san­du­se aja­lu­gu ja mat­ka­ra­du. Lo­bi muu­seu­mi pe­re­nai­sel Kat­rin Frei­ber­gil olid kaa­sas eri ra­vim­tai­med, ko­gu selts­kond sai te­ma ju­hen­da­mi­sel pan­na neist kok­ku en­da­le so­bi­va tee­se­gu. Lõu­na­söök oli et­te­võ­te­te Eu­ro­parc-ser­ti­fi­kaa­ti oma­vas res­to­ra­nis Wir­kes, mis asub Ver­gi sa­da­mas. Veel käi­di Moe mõi­sas Moe peen­vii­na­vab­ri­kus, kus sai tut­vu­da vii­na­toot­mi­se aja­loo ja seal­se al­ko­ho­li­too­dan­gu­ga ning džin­ni ret­sep­ti jär­gi kok­ku se­ga­da oma jook.

Nel­ja­päe­val oli Võh­ma selt­si­ma­ja ja Palm­se en­di­ses­se kaup­lu­ses­se ra­ja­tud Mui­nas­tai­de Ko­ja kü­las­tus. Lõu­na­söö­ki pak­kus et­te­võ­te­te Eu­ro­parc-ser­ti­fi­kaa­di päl­vi­nud Kuu­si­ku Loo­dus­ta­lu. See­jä­rel sõi­de­ti Uu­ri kü­las­se, kus La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne Liis Burk kõ­ne­les pä­rand­kul­tuu­ri­ga seo­tud te­ge­vus­test ja lam­mas­te kas­va­ta­mi­sest, näi­tas töö­ko­da­sid ning õpe­tas puu­pul­ka­de ja lõn­ga­ga meis­ter­da­ma pul­ma- ehk õn­ne­ris­ti. Õh­tul osa­le­ti seal­sa­mas an­samb­li Uu­ri­kad kont­ser­dil.

Ree­del juh­tis Eu­ro­parc-ser­ti­fi­kaa­di­ga et­te­võt­te Wan­der­lust Mat­kad giid Sig­ne Oha­kas mat­ka Ma­ja­ki­vi-Pi­ka­nõm­me loo­dus­ra­jal. Lõpuks tehti ringkäik ja lõunastati Hara sadamas, kus külalised võttis vastu Hara Sadama juht Tarvi Velström.

Kü­la­li­sed tun­nus­ta­sid töö­tu­ba­sid

Hor­vaa­tia te­ge­vus­rüh­ma­de te­gev­ju­hid Ved­ra­na Rad­ma­nic ja Mi­hael Ružic rää­ki­sid Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on esi­mest kor­da Ees­tis ning ül­la­tu­nud sel­lest, kui­das tu­ris­mi- ja ka põl­lu­ma­jan­du­set­te­võt­jad pa­ku­vad mit­me­külg­set tee­nust, tee­vad ka töö­tu­ba­sid, mis ri­kas­tab tead­mi­si ja an­nab ko­ge­mu­si. Nad lu­ba­sid töö­tu­ba­de te­ge­mist soo­vi­ta­da oma piir­kon­na tu­ris­mi­et­te­võt­jai­le.

Ved­ra­na Rad­ma­nic üt­les veel, et Aren­dus­ko­ja al­ga­ta­tud pro­jekt on neil esi­me­ne rah­vus­va­he­li­ne pro­jekt küm­neaas­ta­se te­ge­vu­sa­ja jook­sul. Eu­ro­parc ser­ti­fi­kaa­ti seal­se­tel rah­vus­par­ki­del po­le ning loo­da­vad saa­da Ees­tist nõuan­deid ja tu­ge, et taot­le­da ser­ti­fi­kaa­ti Dra­va jõe re­gio­naal­par­ki­de ko­gu piir­kon­na­le.

Ka Bo­gatst­vo Po­dežel­ja te­gev­juht Moj­ca Met­li­car tun­nus­tas töö­tu­ba­sid, mis olid ins­pi­ree­ri­vad. Veel sõ­nas ta, et La­he­maa on ilus ja pu­has.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor tõi ring­käi­ku­dest esi­le Mui­nas­tai­de Ko­jas näh­tud kal­ju­joo­ni­seid ja lau­sus seal­se­le gii­di­le An­ne Ku­re­pa­lu­le vii­da­tes, et kirg on see, mis pa­neb ini­me­si te­gut­se­ma.

Ala­nud koos­tööp­ro­jek­ti koh­ta üt­les Sil­le Noor, et kait­sea­la­de tee­mal on koos­töö Aren­dus­ko­ja­ga es­ma­kord­ne, kuid part­ne­rid on ol­dud ko­ha­li­ku toi­du ja kest­li­ku et­te­võt­lu­se mit­mes pro­jek­tis.