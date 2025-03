Pü­ha­päe­val, 15. märt­sil Ani­ja mõi­sa ai­das toi­mu­nud hea­te­ge­vus­kont­ser­di ja koh­vi­ku­ga ko­gu­ti Aeg­vii­dus tu­le­kah­jus ko­du kao­ta­nud pe­re­kon­na toe­ta­mi­seks 975 eu­rot.

Ko­du­tü­tar­de Har­ju ring­kon­na­va­nem Pi­ret Al­go üt­les, et hea­te­ge­vu­sü­ri­tu­se al­ga­tus tu­li Kii­li ko­du­tü­tar­delt.

„Sil­ver Al­le­mann, kel­le ko­du tu­les hä­vis, on Har­ju ma­le­va noor­te­juht, ju­hib Aeg­vii­du rüh­ma ning on Rä­va­la ma­lev­kon­na ak­tiiv­ne kait­se­liit­la­ne. Ta on meie noor­te­le ol­nud suur abi, osa­le­nud pal­ju­des laag­ri­tes. Kui ko­du­tüt­red juh­tu­nust kuul­sid, he­lis­ta­sid mul­le ja üt­le­sid et ta­ha­vad Sil­ve­ri ai­ta­mi­seks mi­da­gi te­ha,“ rää­kis Pi­ret Al­go.

Ta võt­tis ühen­dust val­la­va­lit­sus­te­ga: „Ani­ja vald toe­tas ruu­mi­de­ga, sai­me kont­ser­di jaoks Ani­ja mõi­sa ai­ta ka­su­ta­da ta­su­ta, Jõe­läht­me val­la­va­ne­ma abil sai­me he­li­süs­tee­mi ja lau­lu­me­hed.“

Li­gi pool­teist tun­di kest­nud kont­ser­di päe­va­ju­hid olid noor­kot­kas Ras­mus Kar­ro Kuu­sa­lust ja Me­ri­bel Fal­berg Kii­li ko­du­tü­tar­de rüh­mast KIAKT. Esi­ne­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li rah­va­tant­su­rühm, Aru­kü­la mee­san­sam­bel Lüü-Türr, tant­suk­lu­bi Ro­sa Ver­de tant­si­jad La­na Toom­vap ja Ma­ris Lil­le­vä­li Kuu­sa­lu val­last ning Har­ju ko­du­tü­tar­de ja noor­kot­kas­te an­sam­bel Akus­ti­li­sed Vor­mis, kel­le­le see oli esi­me­ne üle­sas­tu­mi­ne.

Ko­du­tüt­red ja nais­ko­du­kaits­jad pi­da­sid kont­ser­di ajal hea­te­ge­vus­lik­ku koh­vi­kut.

„Rah­vast ei ol­nud küll pal­ju, pea­le esi­ne­ja­te ja kor­ral­da­ja­te um­bes 30 ini­mest, aga sel­lest hoo­li­ma­ta ko­gu­nes an­ne­tus­test kok­ku 975 eu­rot. Pal­jud, kes ost­sid kont­ser­di 10eu­ro­se pi­le­ti, li­sa­sid an­ne­tu­se­le veel suu­re­ma sum­ma,“ lau­sus Pi­ret Al­go.

Silver Allemann: „On südantliigutav, et just noored tulid sellele mõttele, ning võttis meele härdaks, kui palju on hoolivaid inimesi.“

Koduta jäänud perele saab annetusi kanda arveldusarvele EE977700771005138060 (Ilona Allemann).