Anija vallavalitsusse luuakse haridus- ja kultuurijuhi ametikoht

Anija vallavolikogu otsustas muuta vallavalitsuse juhtimisstruktuuri ning luua alates 15. augustist haridus- ja kultuurijuhi ametikoha. Otse vallavanemale alluv haridus- ja kultuurijuht hakkab lisaks haridus- ja kultuurivaldkonnale koordineerima noorsootööd. Senine haridus- ja sotsiaalteenistus nimetatakse ümber sotsiaalteenistuseks ja seda jääb juhtima abivallavanem.

Vallavanem Riivo Noor ütles, et vajadusest haridusjuhi järele on räägitud pikka aega, see on tulnud haridusasutustest. Sama järelduseni jõuti volikogu hariduskomisjoni algatusel juuni alguses Kehras seminaril, kus osalesid kooli ja lasteaedade juhid ja õppejuhid, noorsootöötajad, volikogu esimees ja hariduskomisjoni liikmed ning vallavanem.

Seminari, kus lahati Anija valla hariduskorraldust, algatas Aegviidu lasteaia direktor Maia Alumaa. Ta põhjendas Sõnumitoojale, et aastaid on räägitud vajadusest haridus- ja noorsootööspetsialisti järele, abivallavanem ei jõua üksi kureerida kogu valla sotsiaaltööd, haridust, noorsootööd, kultuuri- ja sporditegevust.

„Vee peal püsimiseks ühest inimesest nii laia valdkonna jaoks piisab, arenemiseks mitte. Haridusasutuste vaheline koostöö peaaegu puudub, sest vallavalitsuses puudub töötaja, kes koordineeriks. Arengu- ja õppekavasid tuleks koostada ühiselt, mitte igaüks omaette. Suur probleem on ka see, et haridus- ega noorsootöötajad pole saanud oma tööle vallavalitsusest tagasisidet, seetõttu ei tea, kas liigume õiges suunas. Väga on vaja inimest, kes vaatleks ja analüüsiks, kõrvutaks Anija valla hariduse eesmärke Eesti haridusvaldkonna arengukava strateegiliste eesmärkidega,“ rääkis Maia Alumaa.

Seminari kutsus ta läbi viima Elva vallavolikogu hariduskomisjoni esimehe, endise abilinnapea Marika Saare, kes jagas kogemusi, millised on omavalitsuse võimalused haridus- ja noorsootööd korraldada, ning haridusspetsialisti tööülesanded, millega peaks tegelema volikogu hariduskomisjon.

Ka Anija vallavolikogu hariduskomisjoni esimees Heli Karu kinnitas, et haridus- ja noorsoojuhid tunnevad suurt vajadust koordineeritud juhtimise üle. Seetõttu tehti ettepanek luua vallavalitsusse vastava spetsialisti ametikoht. Vallavalitsuse ettepanek oli lisada haridus- ja noorsootööjuhi kureerida ka kultuurivaldkond. Riivo Noor selgitas, et suur osa kultuurist on haridusega seotud, ka noorte huviharidus ja huvitegevus, mida toetatakse riigieelarvest. Vallavanem lisas, sotsiaal- ja haridusvaldkonna abivallavanema Marge Rajaga leiti, et senine abivallavanema töö on mõistlik jaotada kaheks: sotsiaalteenistuse juht-abivallavanem jääb kureerima sotsiaalvaldkonda ja raamatukogusid, haridus- ja kultuurijuhi ülesanne on koorineerida haridust, noorsootööd ja kultuuri.

Volikogu oli vallavalitsuse ettepanekuga nõus, haridus- ja kultuurijuht on plaanis tööle võtta 15. augustist.