Anija vallavalitsus paneb avalikule enampakkumisele Kehras Põhja tänav 4C ja 4D asuvad maaüksused. Tegu on elamumaaga, Põhja tänav 4C on elamukrundiks piisava suurusega, 2461 ruutmeetrit. Selle alghind oksjonikeskkonnas osta.ee on 11 200 eurot. Põhja tänav 4D maatükk on 836 ruutmeetrit, elamut sinna ehitada ei saa. Abivallavanem Enn Pung selgitas, et Põhja tänav 4D vastu on huvi tundnud selle kõrvakinnistu omanik, kuid oksjonil saab selle osta ka Põhja 4C ostja, kui soovib endale suuremat krunti. Krundi alghind on 3290 eurot.